Prima Categoria, finisce la corsa del Tau

domenica, 19 maggio 2019, 21:38

A Lucca, nella gara 1 dei play-off di Prima Divisione maschile, la formazione del Volley 2P Pantera/Porcari parte con il piede giusto. Infatti sul proprio rettangolo del PalaMartini di San Marco, strapazza per 3-0 la squadra fiorentina del Robur 1908 Scandicci

domenica, 19 maggio 2019, 14:43

Vincendo 3-1 in gara tre contro il Ponsacco la Lucchese torna in serie C, una promozione alla quale le ragazze hanno sempre creduto

sabato, 18 maggio 2019, 17:23

I due giovani atleti sono al Tau dal 2015. Raggiungono il club nerazzurro dopo 4 anni al Tau e la vittoria del campionato Giovanissimi B nel girone di merito Lucca-Pistoia

sabato, 18 maggio 2019, 17:16

Una serata, quella rossonera di Marlia, che ha visto una numerosa ed eterogenea partecipazione di tifosi, accorsi alla cena organizzata dall'Associazione La Corte per contribuire economicamente al finale di stagione della squadra, ma anche per caricare la squadra in vista della sfida casalinga col Cuneo

sabato, 18 maggio 2019, 16:38

Dopo lo scudetto sfilata al festival di Cannes la globetrotter di Antraccoli è ormai diventata una celebrità del volley internazionale

sabato, 18 maggio 2019, 14:50

Intervista di Carlo Pellegrini al patron di Amore & Vita - Prodir, Ivano Fanini