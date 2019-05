Sport



Pro Cycling Fanini: pronte per Bolzano

giovedì, 23 maggio 2019, 14:28

Ci sono buone notizie in casa "Pro Cycling Fanini" a pochi giorni dal Gran Premio Città di Bolzano in programma domenica 26 maggio.

Per questa gara "open", infatti, la formazione del direttore generale Manuel Fanini recupererà due infortunate eccellenti: Marzia Salton Basei (22 anni), reduce da una brutta frattura ad un gomito che l'ha tenuta fuori per oltre un mese, e Claudia Meucci (20 anni), che ha risolto alcuni problemi a livello muscolare.

"Probabilmente e comprensibilmente – ha sottolineato Manuel Fanini – le due ragazze non saranno al top della condizione, ma è importante riaverle in squadra in vista del periodo più importante della stagione. A Bolzano cercheremo di dare battaglia fin dal primo km e avere due atlete a disposizione di questo livello è molto importante".

"Trattandosi di un percorso pianeggiante – ha concluso Fanini – cercheremo anche di proteggere la nostra velocista di punta che è Leonora Geppi (20 anni)".

Oltre a Salton Basei, Meucci e Geppi, alla trasferta in Alto Adige prenderanno parte anche Sofia Cilenti (24 anni), Isotta e Sofia Barbieri (rispettivamente 24 e 21 anni), Simona Bortolotti (25 anni) e Lisa De Ranieri (22 anni); in pratica il team al gran completo per la prima volta in stagione.