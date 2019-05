Sport



Quidditch, lo sport dei maghi è arrivato in città e cerca nuovi giocatori

venerdì, 31 maggio 2019, 09:45

di giulia del chiaro

Volare su una scopa alla ricerca del boccino d’oro per aggiudicarsi i 150 punti della vittoria. Quale fan di Harry Potter non ha mai sognato di farlo? Ora si può – eccetto volare su una scopa magica ovviamente! – perché, da fine estate 2018, Lucca ha la sua prima squadra di quidditch che recluta giovani a partire dai 16 anni.

Universo poco conosciuto, quello di questo sport, è in realtà molto diffuso sia in Italia che all’estero. Esistono, infatti, veri e propri tornei nazionali fino alla coppa del mondo che, svoltasi solo lo scorso anno a Firenze, è stata la spinta che ha condotto il fondatore, Francesco Rinaldi, a dare il via al progetto a Lucca: “ho conosciuto il quidditch qualche anno fa – ha spiegato – e ne sono rimasto subito attratto per la sua natura originale ed innovativa. Cercai subito sul territorio, ma si trattava di una realtà ancora in espansione. Poi i mondiali dello scorso anno, avvenuti proprio in Toscana, mi hanno messo di fronte alla fama che lo sport stava cominciando ad ottenere” e, in quel momento, la decisione di cominciare questa avventura sul territorio: “contattati l’AIQ (associazione italiana quidditch) che mi supportò per la formazione della squadra e per il reperimento dell’attrezzatura”.

Al contrario di quanto molti pensano il quidditch non è un gioco di ruolo in cui i partecipanti si fingono maghi e simulano il volo, ma un vero e proprio sport che dalla saga, del maghetto con gli occhiali, prende solo la base concettuale per sviluppare delle meccaniche di azione completamente diverse. Si tratta di uno sport molto complesso che prevede l’uso contemporaneo di palloni differenti che, chiamati pluffa, boccino e bolidi, del gioco a cui si ispirano mantengono solo il nome. Ogni squadra si compone di 4 cacciatori, che interagendo con la pluffa, puntano a segnare una “caccia” – o goal – in uno dei tre anelli avversari. Vi sono poi 2 battitori, il cui obiettivo è colpire con i bolidi i giocatori avversari per eliminarli e, infine, un cercatore per ogni squadra il cui scopo è recuperare il boccino attaccato ai pantaloni del boccinatore (giocatore neutro il cui ruolo è quello di impedire ai cercatori di catturare il boccino).

Quattro i membri che inizialmente hanno dato via al progetto lucchese uno dei quali, già giocatore di quidditch in Scozia, ha trasmesso a Rinaldi e agli altri tutte le tattiche e le tecniche legate a questa disciplina. Un allenamento pomeridiano a settimana, ogni sabato pomeriggio sugli spalti delle mura, tra il Baluardo San regolo e Porta Elisa (di fronte al Celide), ed altri serali che, per motivi di illuminazione, si svolgono al parco giochi di Sant’Anna (vicino alla Coop). La scelta di allenarsi sul suolo pubblico deriva – come ha spiegato Rinaldi – dal fatto che, essendo uno sport autofinanziato, si cerca di far pendere minor spese possibili sui giocatori, eccetto quelle minime, e necessarie, per l’assicurazione e per la registrazione all’AIQ.

Un’avventura sportiva che, cominciata durante la scorsa estate, punta a crescere per prendere parte alla prossima coppa Italia: “Il nostro obiettivo è quello di cominciare a partecipare ai diversi tornei amichevoli in giro per l’Italia e ai q-day, giornate aperte e organizzate allo scopo di promuovere questo sport, e – ovviamente – crescere numericamente come squadra in modo da poterci iscrivere all’AIQ e partecipare al girone qualificatore ed alla coppa Italia già dal 2020.”

L’invito a prendere parte alla squadra si rivolge a persone, appartenenti a entrambi i sessi, che abbiano compiuto almeno 16 anni. Il quidditch – come ha spiegato, infatti, Rinaldi – è una delle poche discipline a nascere direttamente mista come stabilito da una regola, la “gender rule”, che obbliga ogni squadra ad un numero massimo di giocatori per genere.

Chiunque fosse interessato o volesse maggiori informazioni può seguire le pagine social di Lucca quidditch, su Facebook ed Instagram, o chiamare il numero 3348187566.