Riccardo Pera vince la 6 ore di Francorchamps. Esulta il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli

sabato, 4 maggio 2019, 12:56

E' quasi inevitabile suscitare spirito di emulazione da parte dei propri discendenti. Soprattutto se ti chiami Vivaldo, Cesare o Mario Cipollini. Una famiglia che ha vissuto e vive per il ciclismo

sabato, 4 maggio 2019, 12:32

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio nella sede dell'associazione Arcobaleno I.G.L. Lucca in via del Brennero 1040/u si terrà il seminario di Danza Sensibile con il maestro Claude Coldy, 'Il corpo come strumento di relazione'

sabato, 4 maggio 2019, 09:34

Domenica alle 18:30 al Pala Macchia si incontreranno la Pielle Livorno e la Geonova, la partita determinerà l'accesso alle semifinali per una delle due contendenti, ma tanta è la tensione che in realtà questa gara tre dei play-off, potrebbe essere definita come la "finale"

venerdì, 3 maggio 2019, 14:08

Week - end agrodolce per la Atletica Virtus sulle piste del campo scuola “Renato Martelli” di Livorno, dove i nostri atleti sono stati impegnati nella terza giornata del Campionato di Società categoria cadetti/e

venerdì, 3 maggio 2019, 09:03

Con il mese di aprile si chiude il primo mese di campionato e il baseball ed il softball lucchesi entrano nel vivo; giocate già 30 partite sulle 96 da giocare in tre mesi. Un divertimento per grandi e piccini ed un importante impegno per la società, concentrata a divugare e...

giovedì, 2 maggio 2019, 17:04

Giornata che si può tranquillamente definire storica per l'Incas Caffè Tennistavolo Lucca che, nella giornata di mercoledì primo maggio, giunge all'argento ai campionati italiani giovanili Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo ) nella categoria " giovanissimi" grazie ad uno strepitoso Oliver Mankowski che sfiora addirittura la medaglia d'oro