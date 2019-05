Sport



Riparte dalla Francia la seconda parte di stagione di Amore & Vita - Prodir

venerdì, 31 maggio 2019, 09:59

Week-end ricco di sfide per i colori di Amore & Vita – Prodir. Il team diretto da Volodymyr Starchyk e Roberto Marchetti è volato in Francia dove domani e domenica sarà impegnato in due corse UCI 1.1. molto importanti, il Grand Prix de Plumenec Morbihan e la Boucles de l'Aulne – Chateaulin.

Ricerca di riscatto | "In Estonia non siamo andati come mi aspettavo, devo ammetterlo – spiega Cristian Fanini – un successo era sicuramente alla nostra portata ma i ragazzi hanno corso decisamente male. Devono per forza riscattarsi e devono farlo immediatamente perché la prima parte della stagione ci ha visti vittoriosi tre volte ma in troppe occasioni abbiamo colto piazzamenti nei primi 10 che potevano essere successi. Adesso abbiamo iniziato una seconda parte di stagione che si appresta molto importante, con gare di primissimo livello e non ci possiamo permettere di sbagliare più nulla".

Team| Gli atleti alla partenza delle manifestazioni transalpine sono: Marco Tizza, Marco Bernardinetti, Andrea Meucci, Viesturs Luksevics, Kaspars Sergis, Kristers Ansons e Jan Freuler.