"Ritmica Oltremare 2019": successi per le atlete lucchesi nel trofeo nazionale di Rimini

giovedì, 30 maggio 2019, 17:23

Si susseguono i titoli nazionali Uisp per Albachiara al Palagolfo di Follonica. Sull'onda del successo nel collettivo di martedi, ieri Stella Milani, Lisa Berchiolli e Sophia Capperoni hanno fatto il bis a livello individuale, portando in sede altre tre medaglie d'oro

giovedì, 30 maggio 2019, 13:19

Il mondo dello sport lucchese si è riunito allo Ego Wellness Resort di Sant'Alessio per la nona edizione dello Ego Sport Party. È andato a Idea Pieroni (nella foto), 16 anni, campionessa di salto in alto della Atletica Virtus, il Lucca Sport Award, il riconoscimento per l'atleta lucchese che si...

giovedì, 30 maggio 2019, 10:06

In occasione del centenario dalla nascita di Fausto Coppi, il Pedale Lucchese Poli propone per domenica 16 giugno una ciclopedalata turistica di 255 km. da Lucca a Castellania, fino alla lapide nel cimitero dove riposa il campionissimo morto il 2 gennaio del 1960 alla giovane età di 40 anni

mercoledì, 29 maggio 2019, 22:03

Al “PalaBowling Lucca” di S. Vito e in contemporanea sulle piste pisane del “Bowling Angelica” di S. Romano, si sono disputate, per tre giorni, le gare di bowling valide per la seconda prova dei Campionati Regionali di singolo

mercoledì, 29 maggio 2019, 21:56

Eliminatorie dei campionati italiani assoluti F.I.K.T.A: la Samurai Karate di Lucca con sede in Piazza S Francesco si è presentata con tre atleti: Gregori Eleonora, Astiani Alessandro e Pezzuti Francesca

mercoledì, 29 maggio 2019, 17:34

Il medagliere si è di nuovo mosso per Albachiara, impegnata ai campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica in corso al Palagolfo di Follonica e che vede in gara più di duemila atlete in rappresentanza di una sessantina di società