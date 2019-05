Sport



Roland Garros, Jasmine Paolini eliminata dalla forte Kasatkina

martedì, 28 maggio 2019, 12:44

di michele masotti

Si è interrotta al primo turno del tabellone principale per mano della forte russa Daria Kasaktina, numero 19 del mondo, la bella avventura al Roland Garros di Jasmine Paolini. La tennista di Bagni di Lucca, all’esordio tra le 128 partecipanti ad uno Slam, ha ceduto sul campo 1 con il punteggio di 6-2 6-3 lottando, a dispetto della differenza di esperienza a questi livelli e delle qualità tecniche della rivale (ex top 10 nda), sino all’ultimo 15 come testimoniato dai quattro match point annullati.

Memore dell’unico e vittorioso confronto nel circuito WTA (7-6 6-3 in quel di Praga lo scorso anno nda), Jasmine Paolini è partita subito forte salendo sul momentaneo 2-0 nel primo set. A quel punto, dopo due game particolarmente lunghi, la Kasatkina ha dapprima riequilibrato il punteggio per poi allungare fino al 6-2. Copione leggermente diverso nel secondo parziale, quando la tennista russa si è issata fino al 5-1. Brava, comunque, la Paolini a non demordere e recuperare uno dei due break. Sul 5-3 Daria Kasatkina ha strappato nuovamente il servizio alla tennista termale, aggiudicandosi il match.

Finisce così un Roland Garros indimenticabile per Jasmine Paolini che, in virtù dei 50 punti conquistati, risalirà tra due settimane dal 210° al 177° posto del ranking WTA. In attesa di disputare le qualificazioni di Wimbledon, la tennista classe 1996 scenderà in campo settimana prossima a Brescia, si giocherà su campi in terra battuta, dove è in programma un torneo con un montepremi pari a 60.000 $.