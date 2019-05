Sport



Sara Piattelli ammessa in una prestigiosa compagnia di danza

martedì, 21 maggio 2019, 10:19

Sara Piattelli, 17 anni, è stata ammessa presso la Compagnia Giovanile dell'Accademia Europea di Danza Modern Jazz, AEDJ GROUP. Una compagnia formata da giovani danzatori che vengono selezionati in tutta Italia per prendere parte al nuovo spettacolo Coreografato dai Maestri di fama Internazionale Serge Alzetta e Genevieve Blanchard, che sarà poi rappresentato in varie città Italiane tra cui, Brescia, Chioggia, Lucca, La Spezia e Caserta. Un vero e proprio Tour per questi giovani danzatori che si approcciano al mondo del professionismo, un opportunità di crescita enorme sia dal punto di vista tecnico che artistico, un opportunità che può aprire altre strade a chi, come Sara spera di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e della danza.



Sara, allieva presso la scuola di danza MOVINART DANCE STUDIO di Antraccoli a Lucca, fin da piccolissima ha iniziato a studiare danza Modern Jazz, Tip tap e Sbarra a terra con l'Insegnante Ilaria Picchi ed Alice Bertolini, quest'anno, a seguito di una preparazione specifica, ha sostenuto e passato l'audizione per la Compagnia di Danza AEDJ GROUP e quest'estate sarà impegnata a Nizza, presso la Scuola di Studi Superiori Coreografici per le prove dello spettacolo che verrà poi rappresentato in tutta Italia a partire da Ottobre 2019 fino a Maggio 2020. Le tue Insegnanti, le tue Compagne e tutto lo Staff della Movinart Dance Studio sono Orgogliose di te e ti auguriamo che questo sia solo l'inizio di una lunga carriera da Danzatrice!