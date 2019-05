Scherma, bronzo di Nicolò Panconi

Altri articoli in Sport

mercoledì, 8 maggio 2019, 10:20

I riflettori che illuminano il Centro Minibasket Lucca, sono, ovviamente tutti quanti puntati sulla prima squadra, attualmente in semifinale che sta lottando per un passaggio in categoria superiore, ma al Cmb non c'è solo la Geonova

mercoledì, 8 maggio 2019, 08:56

Il crescente appeal del Circolo tennis Lucca Vicopelago, uno dei più importanti sodalizi della Toscana, si riscontra sia dagli ottimi risultati ottenuti dagli agonisti che dall’allestimento di eventi importanti

martedì, 7 maggio 2019, 21:44

A Capannori presso il PalaMarco Da Valle dell’Istituto Comprensino, la Polisportiva Volley Capannori, nella 10^ e ultima giornata del Torneo Under 17 Femminile girone C, vince nettamente davanti al suo numeroso pubblico

martedì, 7 maggio 2019, 13:28

Si è vista un’ottima Virtus Lucca in pista al campo Asics di Firenze per la fase regionale dei Campionati di categoria allievi/e 2019, penultima giornata delle qualificazioni che determineranno quali società accederanno alle finali nazionali di serie A e B

martedì, 7 maggio 2019, 09:10

Domani sera alle 20 è impegnata nella finale in gara 1 a Nantes. "Se da bambina non avessi fatto milioni di 'bagher' sulle mura del Palamartini, oggi non sarei qui"

lunedì, 6 maggio 2019, 11:57

Continuano i successi per l'Alex Bar Maggiano della presidentissima Sabina Alberti nel calcio a 5. Dopo il titolo provinciale conquistato lo scorso anno, arriva ora il titolo regionale che permetterà al team lucchese di cercare di aggiudicarsi lo scudetto, nelle prossime finali nazionali Aics