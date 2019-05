Sport



Scherma, ottima la Puliti al Gran Premio Giovanissimi

sabato, 25 maggio 2019, 08:42

E' andata bene, non benissimo, agli sciabolatori lucchesi della PULITI, impegnati a Riccione nella più importante rassegna dell'anno, il Gran Premio Giovanissimi.

I campionati nazionali hanno registrato, quest'anno, in terra di Romagna, l'afflusso record di oltre 3100 atleti in pedana e le gare sono risultate, quindi, particolarmente difficili e combattute.

La PULITI ha avuto la soddisfazione che tre dei suoi sciabolatori più bravi hanno raggiunto la finale ottenendo quindi un piazzamento di grosso valore.

Pablo Giovannetti, il più piccolo dei tre, ha ottenuto il quinto posto tra i “Maschietti”. Dopo undici vittorie nella fase di qualificazione, ha battuto in successione il pescarese Martina 10 a 2, il romano Fornario 10 a 4 e il calabrese Piraina 10 a 5. Raggiunta la finale ha perso il quarto con il milanese Tribuno 10 a 6. L'assalto si è risolto nel finale dopo una fase ben gestita che a metà era sul 5 pari. Pablo, appena undicenne, era alla prinma esperienza in una gara così impegnativa. Sembra avere le capacità per andare oltre.

Giacomo Gnech ha teminato la gara dei “Ragazzi” all'ottavo posto, confermando il sesto riportato lo scorso anno. Purtroppo è stato lontano dalla palestra a lungo per un malanno ad una gamba e si è allenato ben poco. A Riccione ha cominciato male con due sconfitte iniziali nel girone, ma poi si è rifatto battendo il milanese Haggiag 15 a 5, il compagno Marchini per 15 a 13, il romano Cesarani 15 a 12 e il milanese Kitte 15 a 10, Anche lui ha perso il quarto di finale con il romano Pagano 15 a 12.

Terzo finalista il rumeno Vlad Covaliu, figlio del campione olimpico di Sydney, che tira in Italia, perr la PULITI. Grande gara la sua cominciata con tutte vittorie in qualificazione e poi i successi sul milanese Innocenti 15 a 8, i napoletan Calviati 15 a 12 e Siano 15 a 10. Nel quarto di finale ha affrontato il foggiano Cicchetti, un vero fuoriclasse che ha già guadagnato un paio di titoli tricolori. L'assalto, tiratissimo è arrivato in parità quasi in fondo. Alla fine ha vinto Cicchetti 15 a 12 e Covaliu si è dovuto accontentare del sesto posto.

Quanto agli altri, purtroppo Lidia Radoi è caduta in un affondo procurandosi uno stiramento che l'ha costretta al ritiro quando era ancora imbattuta, Giorgio Marchini ha ottenuto un buon piazzamento tra i sedici, Zaccaria Vincenzi un inusuale, per lui, 17° posto. Non male gli esordienti Martina Pera (bambine) 26^ e Andrea Patarrone (giovanissimi) 28°. Meno fortunati gli altri.

Nella foto: Gnech e Covaliu, due dei finalisti, con il vicepresidente