Seminario di danza sensibile con Claude Coldy

sabato, 4 maggio 2019, 12:32

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio nella sede dell'associazione Arcobaleno I.G.L. Lucca in via del Brennero 1040/u si terrà il seminario di Danza Sensibile con il maestro Claude Coldy, 'Il corpo come strumento di relazione'.



Il seminario è rivolto ai terapisti e a persone con pratiche ad orientamento somatico ed esperienza di movimento.



La Danza Sensibile è una pratica che attraverso il movimento consapevole intende condurre ad una maggiore conoscenza di sé, del corpo, delle percezioni ed emozioni. Portare la propria espressione nello spazio di relazione è un agire che si matura nel tempo e richiede un lungo e progressivo approfondimento. Occorrono delle basi solide ed essenziali per sfruttare le proprie potenzialità e generare un linguaggio creativo, nutrito di verità e coerenza attraverso lo strumento del dialogo.



Durante il seminario si sperimenterà la nascita del movimento consapevole attraverso un percorso che rivisiterà alcune tappe della memoria filogenetica, dalla cellula in sospensione all’essere verticale: il soffio, movimento interno e movimento esterno, oscillazione, relazione fra strutture e funzione.



Il seminario si svolgerà venerdì 10 maggio dalle 18:00 alle 21:00, sabato 11 maggio dalle 13:30 alle 18:00 e domenica 12 maggio dalle 10:00 alle 17:00

Iscrizione obbligatoria. Per informazioni Silvia 3408632301, arcobaleno.igl@gmail.com

Claude Coldy, danzatore e coreografo, sviluppa un’originale ricerca pedagogica orientata verso la pratica cosciente del movimento. Nel 1990 con gli osteopati francesi Jean Louis e Marie Dupuy crea la Danza Sensibile; e da allora conduce numerosi seminari in Italia e all’estero. Oggi si dedica principalmente all’insegnamento della Danza Sensibile, conduce seminari in studio e natura e cicli di formazione orientati principalmente alla trasmissione.