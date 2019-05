Sport



Serata Rossonera a Marlia: un successo alla presenza di tifosi, staff tecnico, vecchie glorie e cori. Il ricavato andrà alla squadra

sabato, 18 maggio 2019, 17:16

Una serata, quella rossonera di Marlia, che ha visto una numerosa ed eterogenea partecipazione di tifosi, accorsi alla cena organizzata dall'Associazione La Corte per contribuire economicamente al finale di stagione della squadra, ma anche per caricare la squadra in vista della sfida casalinga col Cuneo.



"Siamo molto soddisfatti di questa Serata Rossonera - dichiarano gli organizzatori - perché, nata in modo spontaneo e organizzata in pochissimo tempo, ha richiamato un buon numero di tifosi rossoneri, i quali hanno sentito il bisogno e il desiderio di sostenere la Lucchese in questo difficile e delicato finale di stagione. La serata ha avuto molteplici finalità: in primis quella di aiutare economicamente giocatori e staff tecnico in vista delle spese relative alle sfide dei play out, ma anche quella di consolidare un rapporto tra tifoseria e squadra che quest'anno, nonostante o 'grazie' alle numerose e pesanti difficoltà, ha avuto uno dei suoi momenti più belli."



"Alla serata, condotta dal giornalista Paolo Bottari, hanno partecipato il Ds Obbedio e l'allenatore in seconda Langella, Moreno Micheloni, una 'vecchia gloria' della Lucchese come Lucio Nobile, lo speaker Enrico Turelli e la voce storica Emiliano Pellegrini. Ad organizzare la festa hanno contribuito anche l'assessore allo sport del Comune di Capannori Serena Frediani e il consigliere comunale di Lucca Fabio Barsanti, membro della Commissione speciale sulla Lucchese. Un ringraziamento particolare va alle associazioni di Marlia e a tutti i volontari che, con il loro lavoro, hanno reso possibile la serata. Nei prossimi giorni, verrà resa nota la cifra raccolta dagli organizzatori."