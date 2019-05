Sport



Sfuma il sogno di Samuele Giuliano: non andrà ai Campionati Europei Junior

mercoledì, 22 maggio 2019, 17:51

Una stagione a fasi alterne quella in corso per la Pugilistica Lucchese a cominciare dall’infortunio di metà febbraio di Marvin Demollari che gli toglierà metà annata (data prevista per il rientro 28 giugno a San Giuliano Terme).

Mancata partenza del pugile lucchese Samuele Giuliano per i Campionati Europei Junior di Galati in Romania in programma dal 24 maggio al 1 giugno per motivazioni tecniche: lo staff azzurro ha stilato una lista di partecipanti azzurri fermandosi alla categoria dei 66 kg escludendo cosi 70 – 75 (la categoria di Giuliano attuale campione d’Italia ma vincitore anche del torneo A.Mura ’19) e 80.

Nel fine settimana appena trascorso tre pugili lucchesi sono saliti sul ring a Firenze ( Palazzetto Pontormo a Firenze Castello ) accompagnati dai tecnici Massimo Giuliano , Massimo Bosio e Giulio Monselesan. Battuta di arresto per Samri Nour youth di 69 kg che è stato fermato alla terza ripresa dal pugile di fiorentino Alberto Marini ( Boxing Club Firenze ); una prova sottotono quella del pugile di Monselesan. Sconfitta anche per Michele Raffanti seguito da Giuliano per gli youth 60 kg; match gagliardo da parte di Raffanti, ma la vittoria è andata a Niccolò Ruggeri (Accademia 624 Firenze ) che si è dimostrato più incisivo rispetto alla maggiore attività di Raffanti che esce comunque a testa alta.

Bella vittoria per Gabriele D’Onofrio (elite 2) seguito da Massimo Bosio che al peso di 75 kg ha sconfitto ai punti Matteo Cinalli (Accademia 624 Firenze ). Un finale tutto cuore da parte del pugile tesserato per la Lucchese dopo un confronto equilibrato a tratti duro, ma anche ricco di agonismo e spunti tecnici .

Una bella notizia che riaccende qualche speranza per un prossimo esordio di un giovane pugile lucchese in maglia azzurra può essere la seconda convocazione in ritiro collegiale della schoolgirl Miria Rossetti Busa che dal 14 al 18 maggio si è recata ad Assisi al centro federale della Federazione Pugilistica Italiana accompagnata anche da Giulio Monselesan ( al rientro ha seguito Nour ) che coadiuvava i tecnici della nazionale. La giovanissima pugile lucchese potrebbe rientrare nella lista delle partecipanti ai prossimi impegni della squadra femminile schoolgirl che culmineranno con i campionati europei schoolgirl maschili e femminili di fine luglio in Georgia .