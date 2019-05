Si è chiusa ai play-off la corsa della Libertas Ponte a Moriano

Altri articoli in Sport

lunedì, 20 maggio 2019, 20:22

Fra i tanti spettatori che hanno gremito la tribuna del Palaitis sabato sera c'erano diversi allenatori, si sono notati anche Bigicchi e Politi, dirigenti della Pantera ed una spettatrice che ha lasciato un grande ricordo nella storia del Lucca Volley: Alessia Bramante

lunedì, 20 maggio 2019, 15:46

Obbiettivo praticamente centrato per le squadre allievi/e della Atletica Virtus al termine della seconda fase regionale dei campionati di società di categoria 2019: confermato infatti per il terzo anno consecutivo tranne sorprese dell’ultimo minuto l’accesso di entrambe le squadre biancocelesti alla finale di serie B, a riprova del grande lavoro...

lunedì, 20 maggio 2019, 15:17

La formazione rossonera ha infatti concluso la stagione battendo tra le mura amiche il Rufus San Vincenzo con il punteggio di 28-13. Un successo meritato per la squadra di casa che, in virtù di questa affermazione, sopravanza in classifica proprio la formazione labronica e conclude la stagione al quarto posto

domenica, 19 maggio 2019, 21:38

A Lucca, nella gara 1 dei play-off di Prima Divisione maschile, la formazione del Volley 2P Pantera/Porcari parte con il piede giusto. Infatti sul proprio rettangolo del PalaMartini di San Marco, strapazza per 3-0 la squadra fiorentina del Robur 1908 Scandicci

domenica, 19 maggio 2019, 21:26

Termina in parità la finale di play-off del Girone A sul campo neutro del Seravezza tra TAU Calcio e Serricciolo. La formazione amaranto, infatti, per accedere allo spareggio contro la vincente degli spareggi del Girone B avrebbe dovuto vincere: di fronte al pareggio, invece, passa la squadra con più punti...

domenica, 19 maggio 2019, 14:43

Vincendo 3-1 in gara tre contro il Ponsacco la Lucchese torna in serie C, una promozione alla quale le ragazze hanno sempre creduto