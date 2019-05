Sport



Tennistavolo Lucca, promozione in serie C Nazionale

lunedì, 27 maggio 2019, 12:25

Sono giorni di grande festa per il tennistavolo a Lucca che, a distanza di nove anni dall’ultima volta (i tempi della serie B) accede, nella prossima stagione, ad un campionato nazionale, la serie C1! Intensissime sono state le giornate di sabato e domenica 25-26 maggio che hanno dato luogo alle partite spareggio play-off: con il vantaggio del fattore casa in virtù dei miglior risultati ottenuti in reguular season la squadra capitanata da Emanuele Vasta e con Marco Carnicelli, Luca Gherardi, Roberto Larindi ha dapprima sconfitto nella giornata di sabato l’ostico Grosseto per 5-2 regalando incontri veramente di alto tasso tecnico seguiti da una fantastica cornice di pubblico; tre i punti per Vasta autentico trascinatore ed un punto ciascuno per Larindi (al termine di una rimonta pazzesca) e del sempre concretissimo Gherardi. Si è quindi giunti al match decisivo della domenica contro il TT Firenze squadra veramente forte, ben attrezzata e contro cui si è concretizzato il sogno inseguito da molti anni grazie ad una superlativa prova di squadra che si è imposta per 5-1 con fantastiche doppiette per Vasta e Gherardi ed il punto finale di un grande Carnicelli che ha dato il via alla festa sotto gli occhi di un visibilmente commosso Presidente Claudio Frediani principale artefice di questi successi, di tutta la dirigenza e di un meraviglioso pubblico composto da soci e non, a coronamento di un’annata letteralmente magica per l’Incas Caffè Tennistavolo Lucca che chiude con un bilancio di zero retrocessioni e ben sei promozioni ( record!) con la ciliegina sulla torta portata dalla D2/A altra squadra impegnata nella fase play-off che, con Capitan Tommaso Ragghianti, Gildo Mei, Maurizio Picchi e Stefano Sani raggiunge il bellissimo traguardo della serie D1 dopo aver superato un girone spareggio con Forte dei Marmi e Artigianelli Firenze!