Sport



Torna a Lucca il campo estivo "Summer Soccer"

martedì, 14 maggio 2019, 09:01

Mamme e papà, state già pensando all’estate per i vostri bambini? Beh, c’è chi da quasi 20 anni a Lucca ci pensa per voi. Torna anche quest’anno per un’edizione ancora più ricca l’ormai famoso “Summer Soccer”, il campo estivo all’insegna dello sport, del gioco, della creatività e del sano divertimento per i bimbi e ragazzi dai 4 ai 14 anni della Piana di Lucca. Sono aperte da alcuni giorni le iscrizioni alla 19ma edizione del progetto, organizzato dall’A.S.D. Sport&Fun, patrocinato dai comuni di Lucca e Capannori e dalla Provincia di Lucca. Da quest’anno l’attività si dislocherà in 3 Location esclusive: al campo sportivo di Antraccoli al centro sportivo S. Vignini e Novità 2019 a San Concordio al centro sportivo Lucca7 e palestra comunale della Leonardo da Vinci.

Partiamo invitando tutti ai nostri open day di sabato 18 maggio a San Concordio e sabato 25 maggio allo Stadio di Lucca al Centro Sportivo Sandro Vignini Dalle ore 16 alle 19 con gelato gratis per tutti offerto dalle Bontà.

Il Summer Soccer 2019 inizierà martedì 11 giugno e sarà attivo per tutta l’estate, 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì. Ogni mattina le attività avranno inizio alle 7,30 e si concluderanno alle 18 con la possibilità per gli iscritti di rimanere a pranzo. Al mattino, i bimbi e ragazzi più grandi – divisi per fasce di età –faranno attività multisportiva, sotto la supervisione di istruttori qualificati e con esperienza pluriennale (diplomati ISEF, laureandi in Scienze Motorie, istruttori di nuoto), mentre per i più piccoli saranno organizzate diverse attività ricreative, manuali e motorie adatte alle loro età, sempre con insegnanti qualificati e professionisti del settore. Anche quest’anno, settimanalmente, verranno proposte nuove esperienze per incrementare le possibilità di divertimento per i ragazzi, continuamente affiancati da istruttori qualificati:

Tiro con l’arco, nuoto, tennis, scherma (con la collaborazione della Scherma Lucca), Zumba Kids, Agility Dog (con cani certificati dell’Agility Dog Lucca), arti marziali, ginnastica ritmica, baseball e rugby. Spazio anche con i giochi d’acqua: una volta a settimana viene offerta la possibilità di andare in piscina (Capannori e Circolo Nuoto Lucca – ITI) per imparare a nuotare o semplicemente per divertirsi in acqua.

Nel pomeriggio i ragazzi potranno svolgere i compiti scolastici aiutati dagli istruttori.

La cifra distintiva del Summer Soccer è sicuramente il fatto che è davvero una palestra dello sport a cielo aperto, dove tutti i bambini hanno la possibilità di provare e imparare molte discipline (volley, basket, calcio, scherma, arti marziali, danza, nuoto, agility dog, tiro con l’arco, rugby, e tante altre attività di intrattenimento). Oltre al divertimento di un’estate, questa possibilità di sperimentare diversi sport potrà esser loro utile anche in futuro, per scegliere quello che preferiscono e per il quale scoprono di essere più portati.

Gli istruttori, responsabili delle varie attività, sono tutti laureati in Scienze Motorie Sportive, tecnici sportivi, Scienze della Formazione Primaria e insegnanti di scuola media o elementare, oltre ad avere una naturale predisposizione a stare con i bambini e abilitato al primo soccorso. Tutto il personale è lì per dare sempre il massimo per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti in ogni momento della giornata.

Vi aspettiamo all’open day sabato 18 e 25 maggio a San Concordio e allo stadio di Lucca!!

Per info e iscrizioni, visita il www.summersoccer.it e la Pagina Facebook summer soccer lucca.