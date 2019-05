Sport



Trofeo Mediceo U14, vincono Radoi e Giovannetti

lunedì, 13 maggio 2019, 17:09

Ultime competizioni in regione prima del grande ritrovo a Rimini per il Gran Premio Giovanmissimi, massimo appuntamento della scherma italiana per i campionati nazionali degli U14.

Gli sciabolatori si sono ritrovati a Siena per la conclusione del Trofeo Mediceo, serie di competizioni che hanno preso il via l'ottobre scorso a Voltri per proseguire a Livorno e Lucca e concludersi nei giorni scorsi nella città del Palio.

Trofeo importante per la PULITI che ha riportato due successi di grosso valore.

Lidia Radoi si è imposta tra le allieve. Non ha gareggiato a Siena perchè era già irraggiungibile in classifica avendo vinto le prove di Livorno e Lucca.

Pablo Giovannetti, invece, a Siena c'era e il secondo posto ottenuto gareggiando con i giovanissimi della categoria superiore gli ha permesso di conquistare il trofeo della sua catgoria, i maschietti.

Sia Giovannetti che la Radoi gareggeranno in Romagna insieme a una quindicina di altri sciabolatori lucchesi. I maestri Radoi, Torcigliani e Sorbi che li seguiranno nell'occasione, si augurano che i loro allievi possano ottenere qualche posto sul podio.