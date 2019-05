Sport



Valter Nieri, nuovo acquisto per la Gazzetta

mercoledì, 8 maggio 2019, 20:32

Valter Nieri, giornalista pubblicista appassionato di sport e autore da sempre di articoli sul volley, il podismo, il ciclismo, l'atletica, la ginnastica ritmica e altri ancora, da oggi è un collaboratore della Gazzetta di Lucca.

Benvenuto, quindi, a Valter Nieri che, per i meno informati di sport, è il fondatore e direttore del giornale Lo Sport, periodico mensile a distribuzione gratuita nei bar e negli ambienti sportivi lucchesi da ben 33 anni ininterrottamente.

Ha organizzato per 22 anni il Premio Fedeltà allo Sport consentendo nella nostra città di assegnare il Premio a 34 campioni olimpici fra i quali Pietro Mennea ed Alberto Juantorena, Yuri Chechi, Gustav Thoeni e tanti altri.

"Un Premio che ho organizzato per la mia grande passione sportiva - spiega Valter Nieri - per poter stringere la mano ai miei miti che ho seguito nella loro lunga carriera sportiva, emozionandomi ogni volta per i loro successi incollato alla TV".

Fra i premiati anche 70 campioni del mondo di ogni disciplina sportiva e qui il calcio l'ha fatta da padrone con più personaggi invitati. Nelle stesse edizioni veniva sempre dato spazio ai giovani emergenti dello sport lucchese e il premio è stato rilasciato in diverse edizioni a quei personaggi della nostra città che hanno dedicato tanti anni della loro vita a livello organizzativo ed anche tracciato solchi importanti a livello agonistico nella storia dello sport lucchese.



"Il Premio quest'anno non ho avuto tempo di organizzarlo - dice Nieri - un po' per il mio lavoro un po' perché preferisco mettere le mie energie in funzione dello sport lucchese raccontando in esclusiva la storia degli atleti attuali".

"Il ciclismo è sempre stata la mia passione - continua Nieri - collaboravo con il giornale Il Tirreno già 30 anni fa. Negli ultimi due anni sono stato stregato dal volley femminile e dalla voglia delle sue interpreti di prevalere. Il volley è una metafora sagace dello sport di squadra che diverte gli spettatori con scambi molto lunghi e combattuti. Anche se da poco seguo questo sport, ho fatto in tempo a descrivere i successi della Bionatura Nottolini e della Pantera. Mi dedico quasi sempre a scrivere in esclusiva su diversi personaggi mettendoli a fuoco in tutti gli aspetti emozionali e preparativi. Lo sport è fatto di emozioni e attraverso lo sport riesco a ricaricarmi di energie. Spero di contribuire a dare risalto a chi lo merita perché un articolo solitamente dovrebbe gratificare i tanti sforzi che gli atleti devono sostenere per raggiungere i loro obiettivi".