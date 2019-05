Sport : ciclismo



Via alle iscrizioni per la Lucca Castellania in memoria di Coppi

giovedì, 30 maggio 2019, 10:06

di Valter Nieri

In occasione del centenario dalla nascita di Fausto Coppi, il Pedale Lucchese Poli propone per domenica 16 giugno una ciclopedalata turistica di 255 km. da Lucca a Castellania, fino alla lapide nel cimitero dove riposa il campionissimo morto il 2 gennaio del 1960 alla giovane età di 40 anni.

Dopo così tanto tempo il suo nome è ancora vivo nei ricordi degli appassionati di ciclismo e per chi come Pierluigi Poli ebbe il piacere di conoscerlo, il suo mito vivrà per sempre.

"Ebbi il piacere di incontrarlo e di stargli vicino - dice il Poli - in occasione di un circuito organizzato nello stadio Porta Elisa, gremito come quando la Lucchese giocava in serie A. Mio padre vendeva le biciclette con il suo nome e quando dopo la corsa me lo trovai accanto in negozio, riuscii a malapena a parlare, ero bloccato dalla timidezza. Era il 14 settembre del 1959, un giorno che mai dimenticherò. Una delle ultime apparizioni di Coppi nel ciclismo, perché morì di malaria, contratta in Africa, pochi mesi dopo, il 2 gennaio del 1960, all'ospedale di Tortona. Lo sport non sempre riesce, almeno nel mio caso, a sfondare i muri della timidezza".

Il pedale Lucchese Poli non è la prima volta che organizza una ciclopedalata così lunga per commemorare il campionissimo degli anni '50 che ha lasciato dietro di sé la malinconia di chi non ha potuto ammirarlo dal vivo.

"Ho conosciuto tanti campioni di ciclismo ed altri li ho ammirati - prosegue il presidente del Pedale Lucchese -ma la signorilità e l'educazione che aveva Fausto l'ho veramente riscontrata in pochi. Il suo ricordo è inalterato nel tempo, perché oltre ad essere stato probabilmente il più forte ciclista di ogni epoca, è stato un esempio a cui guardare nello sport e nella vita".

Ma ricorda un aneddoto di quel giorno che più l'ha colpito?

"Ce ne sono diversi, ma forse pochi sanno che Fausto aveva firmato un contratto con la squadra ciclistica San Pellegrino per il 1960, che sarebbe anche stato il suo ultimo anno di attività prima di attaccare la bicicletta al chiodo. Avrebbe dovuto fare da chioccia ai giovani talenti emergenti del ciclismo di allora. Il D.S.era Gino Bartali, il suo rivale nelle grandi corse a tappe". Invece dopo poco ogni sogno, ogni aspettativa si infransero, così come prematuramente la sua vita.

LUNEDI LE ISCRIZIONI PER L'EVENTO IN PROGRAMMA DOMENICA 16 GIUGNO

Lunedi sono aperte le iscrizioni per cicloamatori audaci che non disdegnano di calarsi sulle lunghe distanze, in un percorso messo in sicurezza da Pierluigi Poli e dal suo entourage. Si prevedono circa una cinquantina di iscritti. Il via sarà dato domenica 16 giugno alle prime ore dell'alba quando ancora la gente è a dormire e c'è meno traffico sulle strade.

Al mausoleo dove riposano Fausto e il fratello Serse Coppi sarà ricordato anche Serse con un mazzo di fiori deposto sulla sua tomba. Serse 70 anni fa colse proprio a Lucca una delle poche vittorie in carriera. La manifestazione è allestita grazie agli indispensabili contributi economici da parte dell'amministrazione comunale di Lucca e della Fondazione della Banca del Monte. Una volta arrivati a destinazione, ai partecipanti sarà messo a disposizione un pullman per il rientro a Lucca. Lungo il percorso saranno attraversate tre regioni e cinque province con le asperità del Passo del Bracco e del Passo della Scoffera, prima della salita finale sulla collina di Castellania.