Sport



Virtus Lucca, caccia alla finale argento di Imola

venerdì, 10 maggio 2019, 12:33

Si scaldano i motori in casa Virtus per l’appuntamento con i campionati di società assoluti su pista 2019, la cui prima fase è in programma questo weekend ad Arezzo. Ultime ore di frenetica preparazione atletica al campo scuola “Moreno Martini” per gli specialisti biancocelesti delle squadre assolute maschile e femminile che, dopo un anno di risultati via via più lusinghieri, sono pronti per misurarsi nuovamente nel maggiore campionato a squadre d’Italia con la speranza di riuscire a dare bella prova di se’. L’obbiettivo dichiarato della dirigenza virtussina è confermare l’accesso della squadra maschile alla finale di serie A argento mentre per quanto riguarda la assoluta femminile il sogno nel cassetto è di affermarsi tra le migliori 48 società italiane, accedendo finalmente alla tanto agognata serie B.



A difendere i colori sociali della squadra maschile questo weekend saranno Lorenzo Dumini (100 metri, salto in lungo, staffetta 4x100), Fabio Pierotti (200 metri, staffetta 4x100 e 4x400), Frederik Afrifa (200 metri, staffetta 4x100), Nassim Moraytel (400 metri e staffetta 4x400), Mirko Romano (800 metri), Walter fauci (1500 metri), Marco Scantamburlo (1500 metri), Hosea Kisorio Kimeli (3000 siepi e 5000 metri), Andrea Pacitto (110 metri ostacoli), Lorenzo Salimeni (400 metri ostacoli), Jan Luxa (salto in lungo, salto triplo), Matteo Taviani (salto con l’asta, staffetta 4x100 e 4x400), Vito Di Bari (marcia 10 km). La squadra femminile cercherà invece la promozione con una formazione composta da Gloria Rontani (100 e 200 metri, staffetta 4x100), Giulia Sabo’ (400 metri, staffetta 4x100 e 4x400), Federica Masoni (800 metri, staffetta 4x400), Clarice Gigli (1500 metri, staffetta 4x400), Chiara Solinas (5000 metri), Martina Guidotti (100 e 400 metri ostacoli, staffetta 4x400), Idea Pieroni (100 metri ostacoli, salto in alto), Irene Della Bartola (salto in alto), Elisa Naldi (salto in lungo, staffetta 4x100), Cecilia Naldi (salto triplo), Martina Della Bartola (salto con l’asta e lancio del martello), Viola Pieroni (lancio del peso e del disco), Asia Salerno (lancio del giavellotto e del disco), Viola Pieroni (lancio del disco), Silvia Della Ghella (marcia 5 km), Martina Bertella (staffetta 4x100). Queste le squadre che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, scenderanno in pista ad Arezzo, mentre per il risultato finale si dovrà attendere lo svolgimento della seconda fase in programma per l’1-2 giugno allo stadio Zecchini di Grosseto.