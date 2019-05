Sport



Virtus Lucca: campionato toscano cadetti e cadette, vola la squadra femminile

venerdì, 3 maggio 2019, 14:08

Week - end agrodolce per la Atletica Virtus sulle piste del campo scuola “Renato Martelli” di Livorno, dove i nostri atleti sono stati impegnati nella terza giornata del Campionato di Società categoria cadetti/e. Se infatti la squadra femminile ha confermato gli ottimi risultati ottenuti fino ad adesso, avviandosi sicura verso l’accesso alla finalissima di settembre tra le 12 migliori società toscane, non altrettanto si può dire per i cadetti che, accusando diverse assenze eccellenti a causa di infortuni e malattie, non sono riusciti a coprire tutte le gare del programma terminando inevitabilmente la giornata con un nulla di fatto. Tutto femminile infatti a fine gare risulta essere il medagliere della società biancoceleste, che conferma la propria leadership nel raggruppamento tirrenico e l’ottima posizione nella classifica aggregata regionale: straordinaria come sempre Emma Puccetti che registra un nuovo personal best sui 2000 metri piani, portati a termine in 7’05’’5 in seconda posizione seguita a breve distanza dalle compagne di squadra Azzurra Landucci (quinta) e Marina Senesi (sesta), così come nella staffetta 4x100m dove Puccetti riesce a raddoppiare l’argento piazzandosi nuovamente seconda assieme alle compagne Aurora Giannotti, Anna Tognotti e Irene Giambastiani con un crono di 56’’4. Medaglia d’argento anche nel getto del peso per Gicel Turri che raggiunge al primo tentativo la distanza di 8.62 metri, più che sufficiente alla giovane atleta proveniente dal Gruppo Sportivo Marciatori di Barga per scavalcare la quasi totalità delle pur bravissime avversarie. Finiscono invece appena fuori dal podio Angela Bullari e Lisa Giambastiani impegnate rispettivamente nelle gare di salto in lungo e i 150 metri piani: 4.40 metri la distanza raggiunta dalla nostra saltatrice al suo migliore tentativo, mentre solo 2 decimi di secondo hanno separato Giambastiani dalla medaglia di bronzo, ottenuta da Elena Cipolli della Atletica Pontedera con 20’’1. Buone anche le prestazioni di Zoe Pieroni e Diana Amabile che si piazzano in ottava posizione rispettivamente nel lancio del martello e nei 300 metri ad ostacoli, guadagnando punti preziosi al piazzamento finale di squadra. Solo Michele Mohamed Akari riesce invece a strappare un buon risultato per la decimata squadra maschile terminando la gara di lancio del giavellotto in quarta posizione finale con un risultato tecnico di 27.94 metri, inutile per il punteggio ma importantissimo per il morale della squadra che, fino ad adesso, aveva dato buona prova di sé. Fondamentali a questo punto per il team maschile saranno le ultime due giornate in cui si giocherà il tutto per tutto per recuperare le posizioni perdute, mentre la strada delle cadette verso la finalissima di settembre sembra oramai in discesa.