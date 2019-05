Sport



Virtus Lucca, una settimana da Dio

venerdì, 31 maggio 2019, 09:40

Una settimana di intense emozioni per la Atletica Virtus Lucca che vede fruttare gli anni di silenzioso lavoro pancia a terra, in pista e fuori, passando all'incasso in quella che si può considerare una vera sbornia di risultati.



"Non abbiamo infatti altre parole per esprimere la soddisfazione della società di fronte all'exploit del nostro lanciatore Roberto Orlando - si legge nel comunicato - che, all'ottavo Meeting Internazionale "Città di Savona", supera letteralmente se stesso raggiungendo all'ultimo tentativo valido la distanza di 76.35 metri migliorando il proprio personal best di oltre 3 metri in un batter d'occhio e conquistando la medaglia di bronzo in una manifestazione di respiro internazionale. Un'impresa che potremmo definire eroica e che va ben al di là della singola competizione: con questo lancio Orlando si intitola infatti il record assoluto Toscano e si piazza al 13esimo posto nella classifica italiana di tutti i tempi, confermando inoltre (ma la cosa era già nell'aria) la sua convocazione in maglia azzurra nella squadra italiana di lanci alle Universiadi che avranno luogo a luglio a Napoli, un onore che fatta eccezione per Marcell Jacobs Lamont mancava da anni nel pur ricco palmares della Atletica Virtus Lucca. Grandissima soddisfazione per il risultato viene espressa dal direttore tecnico Matteo Martinelli, assieme ai più vivi ringraziamenti ad Orlando e al suo preparatore tecnico Elio Cannalonga:



"Questo risultato corona un percorso di 4 anni durante il quale assieme ad Orlando abbiamo costruito un clima di fiducia ed incoraggiamento reciproco. Roberto, a differenza di altri atleti di spessore che sono passati nella Virtus, ha reagito in maniera positiva al fatto di non essere potuto entrare in un corpo militare e non si è fatto abbattere dall'idea di dover percorrere la strada più lunga, e i risultati sono adesso sotto gli occhi di tutti. Questo successo è la vittoria di un modello di atletica leggera basato sulla fiducia, il rispetto e l'incoraggiamento reciproci, e questa è forse la soddisfazione più grande per la società".



Grande successo nella solita manifestazione anche per il già citato Marcell Jacobs Lamont che, con la maglia delle Fiamme Oro che utilizza nelle competizioni internazionali, conquista la medaglia d'oro sui 100 metri contro avversari con record personali da "sub 10": 10''19 il crono al traguardo del velocista virtussino che in condizioni meteo non proprio ottimali rimane ad un decimo di secondo circa dal suo personale di 10''08, confermando la propria stoffa da fuoriclasse e mostrando la grinta necessaria per fare ancora meglio nel prossimo futuro.



Medaglia d'oro anche all'altra campionessa virtussina (proveniente dal vivaio del GS Marciatori di Barga) che in queste settimane è sulla cresta dell'onda: vince la competizione di salto in alto del 37° "Brixia Meeting" a Bressanone la nostra Idea Pieroni con la misura di 1,83 metri, sfiorando il suo recente personal best di 1,85 e confermando gli impressionanti progressi degli ultimi mesi che la hanno consacrata coma una delle atlete di punta a livello mondiale nella propria categoria. Un tripudio di risultati di eccellenza che non distoglierà tuttavia la dirigenza dai prossimi appuntamenti dei campionati di società assoluti 2019, in cui la squadra maschile è a un passo dall'accesso alla finale di serie A argento mentre la femminile lotta per la serie B. E' prevista infatti per questo weekend la seconda fase a Grosseto, in cui la Virtus scenderà in campo con Giacomo Belluomini, Renato Leonardo Benedetti, Lorenzo Carlone, Alexander Chumania, Duccio Cianti, Lorenzo Dumini, Pietro Faraggiana, Walter Fauci, Dario Fazzi, Andrea Francone, Lorenzo Galeotti, Giulio Gargani, Tommaso Giannini, Sebastian Giunta, Luca Kissopoulos, Paolo Marsili, Simio Martinelli, Iacopo Massagli, Andrea Pacitto, Federico Pallini, Mattia Paterni, Mirko Romano, Lorenzo Sagnimeni, Tommaso Santabarbara, Marco Scantamburlo, Filippo Sodini, Filippo Barsanti, Matteo Taviani, Alex Vaccaro e Luca Vigorito per la squadra maschile, mentre la formazione femminile sarà composta da Martina Bertella, Matilde Caporale, Alessandra Ciampi, Martina Della Bartola, Elisa Fontana, Clarice Gilgi, Martina Guidotti, Chiara Lorenzetti, Noemi Manfredi, Federica Masoni, Cecilia Naldi, Elisa Naldi, Daiana Parducci, Idea Pieroni, Viola Pieroni, Giulia Pierotti, Gloria Rontani, Giulia Sabo' e Chiara Solinas".