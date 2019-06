Sport



4° Gran Torneo Centro Minibasket Lucca

mercoledì, 26 giugno 2019, 14:34

Sono pochi anni che ha preso il via il Gran Torneo del Centro minibasket, ma è già diventato un appuntamento imperdibile, quattro squadre composte da tutti atleti del settore giovanile si daranno battaglia per vincere l'ambito trofeo.

Oggi 26 Giugno sarà la giornata inaugurale e prenderà il via presso la Palestra di San Concordio con la prima partita inaugurale fissata con palla a due, alle ore 18:00, seguirà il secondo incontro alle ore 19:30.

Il torneo si svolgerà secondo le regole dei gironi all'italiana, con quattro tempi da 10 minuti ciascuno con il cronometro a scorrere, non verranno conteggiati i falli personali, ma varranno conteggiati quelli di squadra per l'acquisizione del "bonus", al termine in caso di parità verrà assegnata la vittoria secondo il criterio del maggior numero di punti fatti.

Queste le squadre che partecipano

Squadra A -- Brugioni, Paganelli, Merendino, Tosoni, Fambrini, Lucherini, Perfetti, Piercecchi, Vignarelli, Amabile, Capocchi, Serra, Marzetti

Squadra B -- Catelli, Buonaccorsi, Pardi, Di Giulio, Cattani, Pilastro, Ariani, Della Spora, Perfetti, Vollert, Benedetti, Giusti, Pacini

Squadra C -- Buselli, Renieri, Agresti, Chiarello, Falaschi, Piancastelli, Princi, Giulio, Catasta, Picaro, Simonetti, Bertani, Roberti

Squadra D -- Iacomino, Benedetti, Orsi, Bonanni, Martini, Giovannetti, Balducci, Massagli, Lorenzetti, Coppedè, Paoli, Taddeucci, Sciotti

Sarà una di queste squadre ad accaparrarsi il trofeo che lo scorso anno fu vinto dalla squadra de "i T(O)ARDELLI allenati per l'occasione da Filippo Tardelli

Le partite si svolgeranno il 26 alle ore 18: e 19:30, il 27 sempre alle 18:00 e 19:30 e il 28 le semifinali per il 3°/4° posto alle ore 17:30 e la finale alle ore 19:00

Arbitreranno gli incontri i signori Giovannetti e Alessandro la partita inaugurale a seguire Fambrini e Piancastelli.

Il secondo giorno i signori Piercecchi e Martini la prima partita e la seconda i signori Perfetti e Giulio

Per la semifinale del del 3°/4° posto arbitreranno i signori Benedetti e Catasta e la finale sarà arbitrata da Capocchi e Vollert.

Questo torneo è una buona occasione per far abituare i ragazzi delle giovanili a giocare anche con compagni diversi dai soliti, è un occasione per mettersi maggiormente in mostra agli occhi dei propri coach, m,a sopratutto è una grandissima occasione per amalgamarsi malgrado alcune differenze di età e di fare ancora più gruppo.

Al termine del 4° Gran Torneo ci sarà come buona consuetudine un bellissimo momento di convivialità, per gustare gli ottimi manicaretti preparati dai genitori dei nostri atleti, sarà anche approntata una spettacolare "braciata" a base di salsicce, rosticciana e würstel

In chiusura baci, abbracci, saluti e un arrivederci alla prossima stagione.