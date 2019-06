Sport



40 ragazzi e ragazze al camp di basket con il coach americano Alfaro

lunedì, 24 giugno 2019, 10:59

Quaranta ragazzi e ragazze hanno preso parte al camp di basket organizzato a Camigliano e Porcari da Fullcourt, grazie alla collaborazione della Polisportiva Capannori e del Basket femminile Porcari.



Il coach newyorkese Anthony Alfaro ha lavorato i primi tre giorni con i maschi alla palestra di Camigliano e quindi i successivi tre giorni con le femmine al Palasuore, coadiuvato dai coach di Fullcourt Alessandro Petrini e Gabriele Grazzini.



E’ stata una bella esperienza per tutti i partecipanti, non solo per gli atleti. “Il camp – dicono i responsabili di Fullcourt – si è svolto in lingua inglese, dando l'opportunità di confrontarsi con un modo diverso di fare pallacanestro. Abbiamo fornito importanti feedback ai partecipanti, sia attraverso allenamenti tecnici e fisici, sia utilizzando le sedute di video-analisi. In più, Coach Alfaro ha raccontato alle famiglie numerosi aneddoti sul sistema scolastico-sportivo americano”.



Importante ovviamente il contributo degli staff di Polisportiva Capannori e Basket Femminile Porcari, così come ha lasciato il segno la presenza di alcuni ospiti a sorpresa come Lorenzo Neri (scout internazionale e collaboratore di Gonzaga University) e Andrea Barsanti (bandiera del Centro Minibasket Lucca).



“Grazie alle società Polisportiva Capannori e Basket Femminile Porcari che ci hanno accolto – aggiungono gli organizzatori - a chi ha scelto di rimboccarsi le maniche ed aiutarci, a tutti i ragazzi e le ragazze che si sono allenati con un comportamento esemplare. Dopo tutti questi anni di basket in giro per il mondo, è stato un onore proporre qualcosa per le famiglie della nostra terra di origine: sentire partecipazione e calore ci ripaga di ogni sforzo e ci motiva per un futuro sempre più in grande”.



Prossimo appuntamento a luglio, per i camp di Parigi e Orlando in Florida.