A Lucca il mondiale amatoriale di calcio a 5

mercoledì, 19 giugno 2019, 08:50

Nei veterani uomini il primo posto è andato al lucchese Andrea Marsili (Lucca Marathon) in 31'50''. Successo per Flavia Cristianini (Lucca Marathon) nelle donne veterane, in 42'23''

martedì, 18 giugno 2019, 21:27

Obbiettivo raggiunto a metà per le aspettative di Roberto Vanni, in gara a Monza nella Coppa Italia Turismo, II° divisione, con la BMW 318 Racing. Restare al passo degli avversari, nell’appuntamento sul circuito brianzolo, al cospetto di vetture con il doppio della potenza, risultava praticamente impossibile

martedì, 18 giugno 2019, 17:00

Con un eccezionale finale di stagione, battendo uno a uno gli avversari anche di categoria superiore, il Piazzano ha conquistato l'edizione 2019 della Coppa Primavera Aics, prestigiosa manifestazione che chiude la stagione agonistica

martedì, 18 giugno 2019, 11:11

Loredana Rodilosso, nuovo gioiellino della PULITI, ha vinto a Cascina la fase regionale del Trofeo CONI, ultimo appuntamento stagionale della scherma toscana

lunedì, 17 giugno 2019, 20:30

Con un grip perfetto ha mirato al centro e la Freccia di Ficarazzi è andata a segno anche nel 2° Trofeo Città di Rieti riservato alle categorie élite Under 23. E' questa la quarta affermazione stagionale di Filippo Fiorelli che manda in orbita il Gragnano Sporting Club, oggi fra le...

lunedì, 17 giugno 2019, 14:28

"From summit to the ocean" è il nome della nuova sfida del campione paralimpico Andrea Lanfri, che si appresta a partire alla conquista del Monte Rosa per poi procedere in mountain bike verso Santiago de Compostela. A ottobre invece l'atleta di Sant'Andrea di Compito si recherà sulle montagne del Nepal