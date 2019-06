Sport : ciclismo



Ai campionati italiani di Compiano il diesse lucchese Massimiliano Dinucci con gli élite Marchesini, Cianetti e Tortomasi

venerdì, 21 giugno 2019, 19:28

di Valter Nieri

Cresce l'attesa per il campionato italiano di ciclismo su strada in programma a Compiano domenica 30 giugno e che sarà lottato sugli appennini parmensi. Molta Lucca alla prova unica tricolore, dal momento che con un nuovo regolamento quest'anno alla gara possono partecipare anche i dilettanti élite che hanno acquisito il punteggio.

Fra questi ci sono tre atleti della Tripetetolo Pitti Shoes del D.S. lucchese Massimiliano Dinucci. Si tratta del castiglionese venticinquenne Riccardo Marchesini,che l'11 maggio si aggiudicò il titolo di campione toscano Elite, dell'empolese di 24 anni Nicholas Cianetti, vincitore quest'anno del Criterium di Monaco e del siciliano di Paternò Leonardo Tortomasi, secondo quest'anno agli internazionali di Montecassiano.

Alla prova unica tricolore sono già ammessi Ficara, Celano e Tizza della Continental Amore & Vita Prodir, Fiorelli e Friscia del Gragnano Sporting Club ed a questo punto anche il lucchese, ma in funzione di D.S. Massimiliano Dinucci, residente a S.Anna e recente D.S. del Gragnano Sporting Club poi dell'Altopack prima di approdare alla Tripetetolo di Lastra a Signa presieduta da Bruno Bartali con supervisore Daniele Masiani.

Per il loro atleta Cianetti addirittura un doppio impegno,sarà infatti in gara anche nella crono individuale. "L'importante - dice Dinucci - per noi è partecipare in una rassegna tricolore che da lustro alla società e mostrare il meglio di noi stessi, senza alcuna velleità. Abbiamo fra i dilettanti una macchina competitiva che sostiene con tenacia la sua politica di valorizzazione dei giovani, con qualche élite in grado di vincere subito. Fra i favoriti potrebbero esserci gli atleti di Amore & Vita Prodir che stanno andando molto forte in Francia. Poi le squadre di Ivano Fanini sono capaci di risultati imprevedibili e di expolit come nella Tim Cup di due anni fa. Per quanto mi riguarda è la prima esperienza in una corsa così importante e andrenalinica,trovarsi a competere con campioni del calibro di Ficara e Visconti, mentre per i miei ragazzi un test di sforzo notevole su un percorso durissimo in una distanza di quasi 240 chilometri".