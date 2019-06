Sport



Alessandra Orsili è una nuova giocatrice del Basket Le Mura Lucca

domenica, 16 giugno 2019, 09:47

Seguendo la strada maestra che prevede il giusto mix tra giocatrici di comprovata esperienza e giovani talentuose, il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca è lieto di annunciare l’ingaggio, con un contratto quadriennale, di Alessandra Orsili dalla Fe.Ba Civitanova Marche.

Un investimento di livello quello fatto dal club biancorosso per acquistare il cartellino di uno delle promesse più importanti dell’intero panorama cestistico italiano. Classe 2001, Orsili è una play-guardia che si è messa in evidenza nel campionato A2, per lei tre stagioni condite da un ampio impiego nonostante la giovanissima età, tra le fila della compagine marchigiana, con cui nell’ultima stagione ha messo a referto 11,6 punti, 4,2 rimbalzi e 3,6 assist di media. Alessandra Orsili, inoltre, è stata ed è tuttora un punto fermo delle varie selezioni nazionali giovanili. Dopo aver preso parte nel 2018 sia al Mondiale Under 17 che all’Europeo Under 18, con alla guida coach Francesco Iurlaro, la giocatrice marchigiana è impegnata con l’Italia Under 18 con una serie di tornei internazionali, utili per prepararsi al meglio in vista dell’Europeo di categoria che scatterà dal 6 luglio in Bosnia Erzegovina.

La presenza di un coach come Iurlaro, l’appeal della Serie A1, il progetto di valorizzazione di giovani promesse e la qualità della vita in una realtà come Lucca hanno fatto che sì Alessandra Orsili accettasse la corte della società, preferendola a tante altre pretendenti.