Alex Bar Maggiano fa cappotto: la squadra vince quattro titoli su quattro nell'Aics a 5 e a 7

venerdì, 21 giugno 2019, 11:12

L'appuntamento dedicato alle vetture storiche, in programma nei giorni 12-13 luglio sulle strade della Piana lucchese, ha aperto ufficialmente le iscrizioni

giovedì, 20 giugno 2019, 20:36

Sabato è infatti in programma il Grill is on Fire 2019, una festa organizzata dall'Asd Rugby Lucca, con il supporto di Aics Lucca, per concludere la stagione e passare una serata in compagnia prima della pausa estiva

giovedì, 20 giugno 2019, 16:42

Negli ultimi tre anni la cifra delle donne che praticano il pugilato nelle oltre novecento palestre federali è raddoppiata : il pugilato garantisce in tempi brevi il raggiungimento di obbiettivi oltre al benessere psico fisico e rappresenta anche un valido strumento di autodifesa a cui si va ad aggiungere l’innalzamento...

giovedì, 20 giugno 2019, 08:47

Mancano oramai poche ore dall'inizio del Rally Alta Val di Cecina che sarà il sesto degli undici appuntamenti del neonato Trofeo Rally Toscano organizzato dalla Delegazione Acisport della Toscana, oltre che gara valevole per Trofeo Rally Super2000, il Campionato Sociale Rally AC Pisa ed il premio Rally AC Lucca

giovedì, 20 giugno 2019, 08:45

Oltre all'intensa collaborazione avuta dal comune di Porcari vi è anche quella dei comuni di Bagni di Lucca, Capannori, Fabbriche di Vallico, Fabbriche di Vergemoli, Lucca, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica

mercoledì, 19 giugno 2019, 18:36

Quando correndo per divertimento, usando testa e cuore, si può arrivare a vincere un titolo italiano Uisp. Ce lo ha dimostrato nell'ultimo week-end la barghigiana Erica Togneri, terza assoluta e prima di categoria F25 nel campionato italiano di corsa in salita da Castiglione a San Pellegrino in Alpe