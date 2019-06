Alunni si distinguono ai giochi di triathlon

Altri articoli in Sport

venerdì, 31 maggio 2019, 17:48

Per il prossimo campionato di C l'unica squadra dal nome Pantera Lucchese sarà costruita con giocatrici che garantiscono affidabilità per la categoria, guidate da coach Alessandro Bigicchi

venerdì, 31 maggio 2019, 15:44

Domenica 26 maggio si è svolta presso le strutture del Centro Equitazione La Lunaa.s.d. nella sede di Lucca in Via Terrazza Petroni –S. Anna il “Primo Meeting ad invito Regionale Special Olympics di Equitazione Città di Lucca”

venerdì, 31 maggio 2019, 15:06

La giovane atleta del Rugby Lucca è stata convocata a Bologna per prendere parte alla selezione da cui nascerà il gruppo di atlete che formeranno le nazionali Under 18 e Under 20

venerdì, 31 maggio 2019, 09:59

Week-end ricco di sfide per i colori di Amore & Vita – Prodir. Il team diretto da Volodymyr Starchyk e Roberto Marchetti è volato in Francia dove domani e domenica sarà impegnato in due corse UCI 1.1.

venerdì, 31 maggio 2019, 09:47

Estalandia sta per tornare e con essa riprende vita anche l’attività agli impianti sportivi dei Campini di S.Pietro a Vico

venerdì, 31 maggio 2019, 09:45

Volare su una scopa alla ricerca del boccino d’oro per aggiudicarsi i 150 punti della vittoria. Quale fan di Harry Potter non ha mai sognato di farlo? Ora si può – eccetto volare su una scopa magica ovviamente! – perché, da fine estate 2018, Lucca ha la sua prima squadra...