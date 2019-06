Sport



Amore & Vita | Prodir alla conquista del Tour de Savoie Mont-Blanc

mercoledì, 19 giugno 2019, 12:46

Il Col de la Madaleine e il Col de la Croix de Fer sono due ascese “leggendarie” che solitamente sono palcoscenico del Tour de France. In questi giorni invece queste durissime asperità saranno sicuramente due dei punti chiave del Tour de Savoie Mont Blanc, importante gara a tappe francese a cui il team Amore & Vita – Prodir prenderà parte dal domani fino a domenica 23 giugno.

“Una corsa dura e avvincente con tantissima salita e cime storiche dove di solito vediamo svolgersi le battaglie al Tour – spiega entusiasta il D.S. Vlady Starchyk – stavolta toccherà a noi essere i protagonisti di queste battaglie e non vediamo l’ora. La condizione dei miei atleti non poteva essere migliore, come dimostrano i risultati delle ultime 5 importanti gare che abbiamo disputato ed in cui non siamo mai usciti dalla top ten. Inoltre, è doveroso ricordare che le prestazioni sul Mont Vantoux di pochi giorni fa ci fanno davvero ben sperare e guardare a questa corsa a tappe con velleità di vittoria ed interesse anche per la classifica generale. Sul “Monte Calvo” Ficara è giunto 7°, primo degli italiani e primo atleta di un team Continental. Com’era comprensibile sul Ventoux le formazioni World Tour l’hanno fatto da padrone, ma alla fine Herrada (che corre nella Professional Cofidis) si è rivelato il più forte ed anche il super favorito Bardet si è dovuto inchinare. La cosa bella è che i primi 10 saranno tutti protagonisti al Tour de France eccezion fatta del nostro Ficara, pertanto questo ci infonde un grande morale ed una grinta fuori dal comune. Oltre a Pierpaolo, ci sarà anche un Danilo Celano determinato più che mai a riscattarsi dalla sfortuna ed un Marco Tizza che quest’anno ha quasi sempre terminato nei primi 15 ogni corsa a cui ha preso parte e quindi si meriterebbe davvero una bella vittoria. Quindi partiamo per vincere e siamo determinati a farlo”.

Al via del Tour Savoie Mont Blanc ci saranno: Pierpaolo Ficara (ITA), Danilo Celano (ITA), Marco Tizza (ITA), Andrea Meucci (ITA), Yukinori Hishinuma (JPN), Viesturs Luksevics (LAT), Kaspars Sergis (LAT).