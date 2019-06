Sport



Amore & Vita - Prodir: è tempo di campionati nazionali

venerdì, 28 giugno 2019, 11:48

Amore & Vita – Prodir la scorsa settimana è stata assoluta protagonista sulle strade francesi del Tour de Savoie Mont Blanc. E’ mancato il successo parziale purtroppo. Un trionfo che sarebbe stato ampiamente meritato per gli uomini diretti da Starchyk. Tuttavia nel complesso il team è tornato a casa con un enorme soddisfazione generale per i risultati ottenuti in tutte le 5 tappe disputate, ovvero ben tre secondi posti, di cui uno con lo stoico Marco Tizza, nella 3° tappa, e due con Pierpaolo Ficara (nella 5° ed ultima frazione e nella classifica generale). A questi piazzamenti vanno ad aggiungersi anche il 3° posto di Ficara nella seconda tappa, il 6° e l’8°, sempre dell’atleta siciliano nella frazione d’apertura e nella 4°, e la 7ma posizione, ancora nella 4° tappa con Danilo Celano. Inoltre, il lettone Viesturs Luksevics è stato il “RE” indiscusso della combattività andando all’attacco con grande grinta ogni singolo giorno. Questi preziosi piazzamenti vanno a valorizzare ulteriormente quelli delle competizioni svolte nell’ultimo mese (GP Plumenec, Bucle de l’Aulne, GP Lugano, Gippingen e Mont Venoux) dove il team ha sempre raggiunto la top ten.

E adesso tocca ai campionati nazionali e con una condizione così ottimale in casa Amore & vita – Prodir c’è aria di grande ottimismo. Il team sarà impegnato su due fronti, il Italia con le tre punte Danilo Celano, Pierpaolo Ficara e Marco Tizza ed in Lettonia dove i ragazzi hanno già portato a casa il titolo a cronometroU23 con Eriks Gavars e la medaglia di bronzo con Kristaps Pelcers, mentre nella prova contro il tempo elite, l’esperto Kornivols è giunto 4° a pochissimi secondi dal podio.

“Siamo fiduciosi di poter ottenere altri ottimi risultati – spiega il d.s. Starchyk – in un intervista rilasciata dal nostro patron Ivano Fanini, ho letto che corriamo per vincere. Ivano come sempre pensa in grande e questo è un bene. Vincere il titolo italiano sarà davvero difficilissimo ma già in passato ci sono state sorprese quindi mai dire mai. Quello che è certo è che i nostri atleti al via sono tutti nella miglior condizione della stagione e hanno dimostrato di potersela davvero giocare anche con i migliori al mondo. Quindi non partiamo battuti ma con il morale alle stelle ed il massimo della grinta”.

“Per quanto riguarda la Lettonia invece – prosegue il d.s. ex campione ucraino professionisti – abbiamo Luksevics che in passato ha già vinto il titolo nazionale e che ha le gambe per ripetersi. Ci sono atleti molto forti in questa nazione, gente come Skujins, Neilands e Liepins, ad ogni modo i nostri ragazzi, seppur molti di loro abbiano solo 20 anni, potranno far bene e puntare anche al titolo U23 oltre che essere un valido supporto del leader Luksevics. Insomma ci aspetta un week-end di fuoco e speriamo di portare a casa qualche bellissima soddisfazione”.