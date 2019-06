Baseball e softball: campi estivi per bambine e bambini della DRK

Altri articoli in Sport

mercoledì, 26 giugno 2019, 14:34

Sono pochi anni che ha preso il via il Gran Torneo del Centro minibasket, ma è già diventato un appuntamento imperdibile, quattro squadre composte da tutti atleti del settore giovanile si daranno battaglia per vincere l'ambito trofeo

mercoledì, 26 giugno 2019, 12:00

Finisce con un ottimo quinto posto l'avventura alle finali nazionali delle U16 Spring Elisabetta Azzi, Beatrice Caloro, Lavinia Cibeca e Vittoria Farnesi. Ottimo risultato, ma che lascia un po' di amaro in bocca vista la prova di forza, tecnica e potenza dimostrata nelle prime due giornate con 7 vittorie consecutive...

mercoledì, 26 giugno 2019, 08:46

Ancora una conferma a livello giovanile del pugilato lucchese che irrompe a Latina nella finale nazionale del pugilato giovanile e fa sue due categorie su quattro

mercoledì, 26 giugno 2019, 00:21

Come accaduto nel 2018, si arresta al debutto nel tabellone cadetto l’avventura di Jasmine Paolini in quel di Wimbledon, terza prova stagionale degli Slam. La tennista di Bagni di Lucca, numero 147 del ranking WTA, si è arresa non senza qualche recriminazione, alla luce dell’andamento del primo set, per 6-7...

martedì, 25 giugno 2019, 14:52

Una vittoria ampliamente pronosticata ma non per questo meno prestigiosa: vola in alto sopra l’asticella Idea Pieroni ai campionati italiani individuali su pista della categoria allievi/e di Agropoli, portando ancora una volta i colori della Atletica Virtus sul podio più alto d’Italia

lunedì, 24 giugno 2019, 15:32

Grande prestazione della "Pro Cycling Team Fanini" a Parabiago in provincia di Milano (Trofeo "Rancilio Ladies"). La formazione del general manager Manuel Fanini è infatti riuscita a piazzare sul podio, in terza posizione, una positiva Leonora Geppi che è stata preceduta dalle sole Lisa Morzenti (Eurotarget Bianchi) e da Silvia...