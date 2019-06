Sport



Bionatura Nottolini: quasi fatta per Lara Salvestrini

mercoledì, 5 giugno 2019, 18:59

di Valter Nieri

Nella Bionatura Nottolini regna la serenità con il traguardo del sesto posto acciuffato in extremis all'ultima giornata nella palestra di Camigliano dopo il largo successo contro Angelini Cesena. Un sesto posto, che era sempre stato l'obiettivo stagionale del presidente Paolo Gradi, sia pure in concomitanza con Lucky Wind Trevi di Perugia ed un bottino di 45 punti migliorando di 4 punti il bilancio rispetto alla prima stagione di B1 del 2014-15.

Un piazzamento accolto come un nuovo punto di ripartenza nel fare un ulteriore passo avanti verso la rincorsa play-off, ridestando l'interesse intorno a sé da parte di una tifoseria fra le più appassionate e numerose della serie B.

Intanto per aumentare la qualità dell'organico sono giorni frenetici per il team manager Valentina Maltagliati che traccia per la Gazzetta di Lucca un primo bilancio sul mercato: "Siamo molto vicini alla banda laterale Lara Salvestrini, venti anni, alta 1,85. Fra noi c'è soltanto da mettere la firma perché lei sarebbe felicissima di venire a Capannori accorciando molto la distanza da casa. Abita a S.Miniato e nell'ultima stagione ha giocato in A2 nella Sigel Marsala alla corte di coach Barbieri. Possiede una buona variazione di colpi a rete e potrebbe essere la terza banda assieme alle riconfermate Chiara Puccini e Beatrice Roni. Oggi dovrei parlare con il suo procuratore Filippo Nicastro per concludere, spero, la trattativa."

Niente da fare invece per la centrale Ludovica Guidi, uno degli oggetti di desiderio, che ha firmato in A2 per l'Olimpia Teodora di Ravenna, non volendo scendere di categoria.

Ma la Maltagliati sta continuando a lavorare ai fianchi del procuratore di Giada Boriassi, la seconda centrale del Soverato in A2, che faceva quest'anno coppia con Ludovica Guidi. Per lei, che abita a Carrara, due anni trascorsi in A2: prima alla Volalto di Caserta, poi in biancorosso nella squadra presieduta da Antonio Matozzo. Alta 1,88,27 anni, potrebbe accettare una categoria inferiore con una squadra che punta alla promozione.

"Direi che siamo attivi sul mercato - prosegue il team manager - e anche ad un buon punto con le trattative per la schiacciatrice aretina Margherita Lachi, top score fino a gennaio in B2 con l'Alta Valsugana, la squadra trentina presieduta da Dario Alessandrini, dal quale si è separata dopo le feste natalizie. E' alta 1,92,darebbe centimetri e più consistenza in avanti. A quel punto la squadra sarebbe fatta. Come secondo libero inseriamo Asia Ceragioli, già nostra con la squadra di serie D."

Questi nominativi possono veramente alzare il livello tecnico della squadra?

"Sicuramente - conclude la Maltagliati - ma noi contiamo molto anche nel nostro lavoro sul parquet, con allenamenti intensificati e più corti per sviluppare la qualità dei singoli, mirati ad una preparazione fisica misurata alla tecnica e quest'ultima integrata alla tattica di gioco. Verrà diviso in due il campo del Palapiaggia per dar modo alle ragazze di personalizzare il loro carico di lavoro con Matteo Lupetti e Stefano Fiori (al quale sarà affidata anche l'Under 16) sotto la visione di coach Sandro Becheroni che avrà così modo di impostare meglio gli schemi.

CHIARA GRADI MANAGEMENT CHE ALLARGA GLI ORIZZONTI

Giovane, ma sempre più professionale nel digitale, svolge in seno alla società una parte importante nella comunicazione e nell'immagine Chiara Gradi. "Le mie recenti esperienze di Milano e Londra - dice la management - mi hanno aperto la mente. Il mio lavoro a Capannori è lo studio di immagine e la sua promozione attraverso comunicazione on line e marketing off-line agli eventi durante l'anno, creando community on-line ai tifosi bianconeri che ci seguono da ogni parte d'Italia condividendo i nostri contenuti. Abbiamo iniziato un percorso per arrivare alla serie A. Un passo alla volta penso ce la faremo, esercitando ognuno di noi il suo ruolo, cercando di essere il più professionali possibili e continuando a salire un gradino alla volta. Sto lavorando alla Ego Wellness Resort e Ego Sity Lab nel digital marketing settore sport, fitness e benessere nei social media ".

Intanto una delle prossime mosse della società prevede l'acquisizione del pacchetto giovanile del Monsummano, con possibili accordi con il presidente Castagna. Una sinergia fra le due società potrebbe garantire un futuro roseo alle Under, ma dare anche più consistenza alla squadra di serie D.