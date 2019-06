Cinque podi di categoria del Cicloteam San Ginese alla Sportful Dolomiti Race

Sport



lunedì, 17 giugno 2019, 11:12

di Valter Nieri

E' mancata soltanto la vittoria ieri al Cicloteam San Ginese nella 25^ Sportful Dolomiti Race, ma non certo il podio conquistato da cinque suoi atleti. Alla Gran Fondo più dura d'Europa si sono presentati alla partenza da Feltre più di 5 mila cicloamatori provenienti da ogni parte del mondo. Una gara da sport estremo e di fatica, però ripagata dal fascino del percorso e da una vista spettacolare tra le Dolomiti.

Per correre qui ci vogliono muscoli, ma anche polmoni e tanto cuore. Restando sul sellino per oltre 7 ore gli atleti del San Ginese hanno ottimizzato i loro allenamenti delle settimane precedenti, presentandosi alla classicissima amatoriale in buona forma. Gli specialisti lucchesi delle GF questa volta non hanno vinto, ma sono comunque stati protagonisti sul percorso lungo (204 km.), con la salita verso Cima Campo affrontata dal versante Arsè, lunga quasi 19 chilometri con pendenza media del 5,9%,ma in alcuni tratti anche del 10-11 % e un dislivello di 1115 metri.

Le difficoltà altimetriche proseguivano poi sui passi Manghen, Rolle e Croce d'Aune. All'arrivo di Feltre, nello stesso punto della partenza, Enrico Zen del Team Mobilzen Trek ha bissato il successo dello scorso anno vincendo in 6h52'12", primo assoluto davanti ad Oscar Eduardo Tovar Rivera con un ritardo di 56 secondi, terzo assoluto il lucchese Stefano Cecchini dell'ASD Cicli Copparo, uno degli specialisti più forti che compete sempre per vincere.

Il Cicloteam San Ginese, in rappresentanza delle squadre lucchesi, si è fatto comunque onore piazzando al secondo posto di categoria(M4) Giuseppe Ceragioli che ha terminato la fatica in 7h09'07" e al terzo posto nella categoria M5 Luca Buonaguidi.

Nel percorso medio i chilometri da percorrere erano 133 con le asperità della Cima Campo e dei Passi Broccon,Gobbera e Croce d'Aune. La vittoria assoluta è andata a Stefano Stagni dell'ASD gianluca Faenza e San Ginese ha colto altri tre podi. Uno con Raffaele Basile, 9.o assoluto ma 2.o nella categoria M1, con il tempo di 4h22'45"; gli altri due rispettivamente con Daniele Pretini, 2.o Cat.M2 e con Massimo Ghiselli 3.o Cat. M5.

Risultati accolti con soddisfazione dagli atleti lucchesi, ma anche in sede a San Ginese dai dirigenti Andolfi e Lippi. Dice Claudio Andolfi: "Sapevamo di non poter competere quest'anno per la vittoria assoluta, ma nelle varie categorie i miei atleti si sono comportati al meglio. Cinque iscritti e cinque podi, che confermano la nostra squadra fra le più forti in Italia nelle Gran Fondo e questo non è poco. A noi più che il numero di vittorie, interessa ottenere risultati nelle gare più importanti come la Sportful. Vincere o piazzarsi qui viene ricordato nel tempo. Siamo veramente soddisfatti di rappresentare Lucca nel ciclismo amatoriale e livello internazionale".

A fare da contorno la splendida cornice di pubblico anche in questa edizione. Tanti spettatori hanno atteso il passaggio dei corridori sul Passo Rolle, anche ieri innevato. L'attrazione per questi luoghi epici, più volte sedi di tappa del Giro d'Italia, rimane immutata.