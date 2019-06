Sport



Cmb Lucca, Michele Catalani allenatore della prima squadra

venerdì, 28 giugno 2019, 21:33

di eliseo biancalana

Importante acquisto per il C.M.B. di Lucca: Michele Catalani è il nuovo allenatore della prima squadra per i prossimi tre anni. "È l'unico coach che abbiamo contattato e voluto" ha detto la presidente del C.M.B. di Lucca, Luisa Colombini Gnutti, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo coach, che si è svolta presso lo studio dell'avvocato Florenzo Storelli.

Aretino, classe 1984, Michele Catalani vanta un curriculum importante come allenatore dei settori giovanili. Ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile per la Pallacanestro Trieste, per la Mens Sana Siena (Mens Sana Basketball Academy) e per la Stella Azzurra Roma. Come capo allenatore ha partecipato a ben 17 finali di nazionali giovanili, vincendo cinque titoli nazionali. È stato assistente allenatore della nazionale italiana under 16 maschile ai campionati europei in Lituania e Lettonia. Ha affiancato gli allenatori Andrea Capobianco, Marco Crespi e Antonio Bocchino in differenti tornei internazionali giovanili e con la nazionale senior femminile.

Catalani è già in questi giorni al lavoro con il direttore sportivo Umberto Vangelisti per definire i nomi della squadra e dello staff tecnico. "È un allenatore che ha svolto un lavoro importante nel settore giovanile – ha detto il ds presentando Catalani –, confrontandosi con giocatori di livello in tutta Italia". Per il nuovo coach quella al C.M.B. è la prima esperienza come capo allenatore nei senior. "So che per me è un'opportunità importante" ha ammesso Catalani, che ha definito il C.M.B. "un club ambizioso che sta crescendo". "Mi sono sentito scelto dalla società" ha inoltre detto. L'allenatore ha sottolineato l'importanza del contesto societario per ottenere vittorie nello sport. "Sono convinto che i risultati non sono figli solo del lavoro in campo, ma di tutta la struttura – ha detto Catalani –. Sono emozionato di iniziare il percorso in una società che ha le idee molto chiare. Al giorno d'oggi non è così frequente".

Il membro del consiglio direttivo Florenzo Storelli ha sottolineato che con Catalani è stato siglato un contratto di tre anni: "Vogliamo portare avanti un progetto". Il C.M.B. punta a implementare il proprio vivaio e rientrano in quest'ottica anche la scelta di Giuseppe Piazza come responsabile tecnico e di Massimo Chiarello come responsabile organizzativo del settore giovanile.