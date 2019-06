Sport



Coppa Toscana, gli Allievi Elite del Tau volano in finale

domenica, 16 giugno 2019, 20:17

Scandicci - Tau Calco: 1 - 2

SCANDICCI: Duradoni, Masserini, Mauro, Nardi, Francalanci, Marghera, Moscardi, Salmeri, Gordini, Ferrmaca, Scudocrociato. A disp: Vannini, Prunecchi, Magnolfi, Bili Toponi, Mina, Mazzanti, Corsi, Failli, Duong. Allenatore: Bertini.

TAU CALCIO: Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Fanani, Gori, Sauro, Pini, Amato, Magini L., Gaddini. A disp: Abutoaei, Bellucci, Egger, Filieri, Menconi, Silvano, Pratesi. Allenatore: Giuli.

RETI: Magini L., Gordini, Amato.

Sarà Tau - Sestese la finale della Coppa Toscana, in programma mercoledì 19 alle 18 allo stadio Bozzi di Firenze. Gli Allievi Elite di mister Giuli hanno vinto in semifinale contro lo Scandicci mettendo a segno un'altra partita in questa stagione ricca di soddisfazioni.

A sbloccare il risultato è stato Lorenzo Magini dopo 10 minuti dal fischio d'inizio. Al 32' è lo Scandicci a segnare e a riportare la partita in parità, grazie al gol di Gordini. Nella ripresa è di nuovo il Tau a fare la partita, con la rete di Amato che insacca di testa su cross di Gori e chiude il risultato su 2 a 1.