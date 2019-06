Sport



Db Motorsport ok a Monza: De Bellis resiste sopra al podio della "Novecentoundici Race Cup"

lunedì, 17 giugno 2019, 08:44

E' passata anche l'esperienza di Monza, per Team DB Motorsport, impegnata lo scorso fine settimana alla terza prova della "Novecentoudici race cup" con Riccardo De Bellis e la sua Porsche 991 GT3 della ZRS Motorsport.

Il pilota lucchese, al termine di una giornata sofferta per via del caldo ed anche per un calo di prestazioni della vettura (prossima al rialzo programmato a fine stagione) è riuscito a siglare un perfetto secondo posto assoluto, riuscendo così a rimanere sopra il podio del campionato, in seconda posizione.

Un risultato decisamente importante e confortante, visto soprattutto il fatto che in queste gare di durata (cinquanta minuti) De Bellis corre da solo, senza il cambio di un compagno, una scelta comunque operata dal pilota stesso, soprattutto per mettersi alla prova a livello fisico e mentale.

De Bellis, supportato da Bardahl, in "griglia" è partito dalla settima posizione in quarta fila, con l'idea di puntare al podio di classe per poter mantenere i vertici della classifica di campionato, ed una condotta di gara in progressione, confortata da una perfetta messa a punto di assetto e bilanciamento dell'auto, oltre che al particolare feeling con la pista brianzola, hanno permesso di tenere in mano il secondo gradino del podio a cinqie èunti dal leader.

Adesso mancano tre gare al termine, la stagione si sta dunque infiammando e la prossima gara di Misano Adriatico il 14 luglio sarà crocevia importante per gli equilibri di alta classifica.

"L'obiettivo era quello di "limitare i danni" – commenta De Bellis – quest'anno le gare sono molto più tirate, il livello degli avversari si è alzato ed il fatto che sono gare di durata ci mette a dura prova, sia di testa che di fisico. La scelta di non condividere l'abitacolo con un altro pilota certamente mi penalizza un po' nella resa fisica dei cinquanta minuti ,ma è un ulteriore stimolo di crescita personale e così sarà per il prosieguo del campionato. Ringrazio la squadra, ZRS Motorsport per la continua e professionale assistenza in gara, tutto il Team DB Motorsport per il sostegno e naturalmente Bardahl Italia per la fiducia che da sempre ha nel nostro Team".