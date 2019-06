Sport



Dopo lo scudetto a Cannes, Luna Carocci ha iniziato la preparazione alla palestra Genesi

giovedì, 6 giugno 2019, 19:23

di Valter Nieri

La globetrotter del volley Luna Carocci per pochi mesi l'anno torna ad essere lucchese. A 15 anni se ne andò da casa per fare la pallavolista professionista, dopo una trafila giovanile trascorsa con la Pantera calpestando per anni il sintetico consumato del Palamartini di S.Marco.

Dal club Italia fino al suo lungo viaggio itinerante in giro per l'Europa, è una che non ha avuto problemi a formarsi come atleta, adorando scoprire nuovi paesi, culture sconosciute e a comunicare con chi vuole ampliare la sua esperienza di vita.

Finiti i play-off che l'hanno laureata campionessa di Francia con l'RC Cannes, finiti anche i festeggiamenti culminati con l'invito speciale al Festival del Cinema, è tornata a Lucca, riunendosi alla famiglia e dove ogni anno si dedica in questo periodo ad una preparazione per accorciare il periodo di inattività, puntando all'ottimizzazione della potenza con efficienti sedute di allenamenti alla palestra Genesi di Tassignano.

"Mi sono sempre allenata qui in primavera e in estate - dice la campionessa di Francia - ottenendo ottimi risultati. Alla Genesi ho sempre trovato uno staff efficiente e competente,un ambiente veramente accogliente e familiare".

Ma in cosa consistono gli allenamenti per una professionista come lei, l'unica in questo momento a Lucca nella pallavolo?

"Seguo il lavoro che è stato concordato con Alessandro Orepice, preparatore atletico del Cannes e vice allenatore di Riccardo Marchesi. Due settimane di carico verranno alternate ad una di scarico. Faccio tre giorni la settimana in palestra con sedute di prevenzione e pesi. I pesi comprendono squat, affondi leg extension e leg-curl per le gambe. Per le braccia invece svolgo esercizi con i manubri, anche sulla fitball, oltre a lat machine e pulley machine. Due giorni la settimana invece li dedico ad allenamenti cardio a scelta tra bici, corsa, nuoto e beach volley".

Il ruolo di libero di Luna Veronica è uno dei più spettacolari nel volley, che tocca aspetti motivazionali di tutta la squadra e che scatena l'entusiasmo del pubblico. I suoi ottimi riflessi e la sua agilità in ricezione e difesa l'hanno portata ad essere una delle più forti in Europa. Sul fronte dei successi, oltre a quelli di squadra, sia in Italia che all'estero, è stata in alcune occasioni giudicata la migliore nel ruolo del campionato.

Ma cosa insegue ancora di traguardi, dopo i due scudetti vinti nelle ultime stagioni?

"Mi pongo come obiettivo - risponde - scudetto e Coppa di Francia. Anche la coppa ha un fascino particolare e sarei felice poterla vincere dopo esserci riuscita in Italia e in Germania con la Supercoppa. Non so ancora come verrà completato l'organico del Cannes e quali siano le intenzioni della società. Al momento le riconfermate oltre alla sottoscritta sono il capitano e centrale francese Kloster, la palleggiatrice italiana Signorile e la schiacciatrice serba Ljiljana Rankovic, molto sfortunata avendo saltato per infortunio il finale dei play-off. Sono orgogliosa di aver contribuito a riportare a Cannes lo scudetto dopo quattro anni e di aver rinnovato il contratto per una stagione in una fra le squadre più titolate d'Europa".

LUNA CAROCCI TESTIMONIAL DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Intanto i successi di Luna non sono passati inosservati nemmeno in Italia. La scorsa settimana è stata testimonial con una lunga relazione da lei redatta e programmata in una conferenza che si è tenuta come viaggio premio a Lucca per una agenzia delle Assicurazioni Generali di Sassuolo classificata al decimo posto lo scorso anno fra le compagnie nazionali.

La popolarità della globetrotter potrebbe sfociare anche negli spot pubblicitari?

"Questa - risponde - è stata la mia prima apparizione per una azienda e mi ha fatto molto piacere.Se in seguito mi verranno proposte altre offerte perchè no?".

La globetrotter si concederà a luglio un periodo di ferie a Napoli assieme alla mamma Eva Gianneschi, mentre ad agosto il suo ultimo periodo di vacanza con il fidanzato milanese Gerardo. Poi una nuova ripartenza, per una nuova stagione, alla ricerca di nuove emozioni. Anche se lei non lo vuole ammettere il sogno sarebbe quello di giocare in Polonia,uno dei campionati più importanti. Chissà che non sia l'ultima esperienza europea, magari il prossimo anno?

Ma qual è il segreto di Luna Veronica Carocci, che ha passato 26 anni sul parquet, iniziando a giocare da bambina?

"Non so - conclude - forse sono una sognatrice che non molla mai".

Basta un attimo per vincere, ma non basta una vita per dimenticare. Brava Luna, un grazie dagli sportivi lucchesi.