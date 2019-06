Sport



Eterna Cristina Dovichi: a 32 anni torna in B1 vincendo il campionato con il Fucecchio

sabato, 15 giugno 2019, 15:20

di Valter Nieri

Eterna Cristina Dovichi, 32 anni, ancora sulla breccia, ancora vincitrice del campionato di B2 con il Fucecchio. L'atleta lucchese, residente a Ponte a Moriano, è sempre stata un punto di riferimento per le società nelle quali ha giocato, lasciando piacevoli ricordi. Una che non si scoraggia mai, nemmeno nelle situazioni più spiacevoli che il volley può riservare, conservando il suo carattere socievole ed estroverso.

Insegnante precaria a livello sportivo del liceo scientifico al Polo Fermi di Lucca, apprezza il lavoro che fa e pensa sempre positivo, pur non avendo un posto fisso con un futuro occupazionale ancora più incerto e probabilmente più precario di adesso.

E' tornata in B1 contribuendo in maniera rilevante alla promozione diretta del Fucecchio di coach Luca Barboni e del vice coach Manuele Marchi, al termine di un campionato di B2 nel girone F equilibrato e combattuto punto a punto con Anderlini Modena e Paradu Ecoresort Livorno, risolto a proprio favore per un punto sulla seconda e tre punti sulla terza classificata.

"E' stata una piacevole sorpresa anche per noi - sottolinea la Dovichi - la squadra dopo aver conservato lo scorso anno la categoria da neo promossa, aveva quest'anno gettato le basi per una crescita ma non certo per vincere il campionato. Un premio da dividere con tutto il gruppo, con i tecnici ed un bravo al Presidente Moreno Carselli per aver costruito questa squadra bene amalgamata, che ha mostrato flessibilità tattica e buone trame di gioco".

Anche se non lo dice, Cristina si è presa una bella rivincita personale, dimostrando di continuare ad essere, anche se non più giovanissima, una fonte inesauribile di energia, arrivata fin qui senza nessun disturbo fisico e senza nessun acciacco come invece fisicamente un atleta nel suo ruolo di banda può accusare. Per lei invece nessun dolore di sovraccarico, nessun mal di schiena e ricadute asimmetriche dovute ai salti. I suoi ritmi costanti di gioco sono come le luci psichedeliche, non si spengono mai del tutto.

Ma l'ultimo campionato, prima di questa stagione quando l'aveva vinto?

"Nel 2013-14 con la Nottolini - risponde - nei play-off, ricordo sempre quella data: 15-6-2014. Un successo marcato dal Premio Fedeltà allo Sport che mi fu consegnato assieme alle mie allora compagne di squadra Elisa Davini e Arianna De Cicco. Prima ancora un'altra promozione, sempre ai play-off con Val di Magra nel 2008-09. Con la Nottolini nel 2014-15 il mio esordio in B1, giungemmo settime".

Poi?

"Nel 2015-16 sono scesa di categoria in B2 con l'Ambra Cavallini e nel 2016-17 a Castelfiorentino. Quindi le due stagioni a Fucecchio".

Ed ora?

"Penso in questo momento soltanto al matrimonio con Nicola, in programma per il prossimo mese. Faremo un lungo viaggio di nozze in giro per l'Europa e poi vedremo... Se riuscirò a coordinare i tempi fra lavoro e sport posso anche continuare. E' ora però prematuro fare previsioni. Si è festeggiato la promozione in B1 e c'è una svolta importante nella mia vita che metto al primo posto in assoluto".

Ma ecco al completo le protagoniste del Fucecchio, un roster allargato dove hanno giocato tutte. Schiacciatrici: Dovichi, Martini, Mannucci e Allori; centrali: Danti, Bruni e Pellegrini; palleggiatrici: Neri e Menicucci; opposto: Ciabattini e Coselli; libero:Marchetti e Sasselli.

Nella prossima stagione c'è la possibilità di un nuovo derby in Toscana, con la Bionatura che potrebbe ritrovarsi Fucecchio nel suo girone. Sicuramente ne guadagnerebbe lo spettacolo per la gradibilità delle due appassionate tifoserie.

Il volley continua ad essere il primo sport femminile nazionale ed anche Lucca può godersi qualche importante momento di gloria. Luna Carocci è campionessa di Francia, dopo aver vinto lo scudetto in Germania, Maila Venturi è in A1 con il Bisonte Firenze, la Pantera Lucchese ambisce ad un campionato di alta classifica in serie C, la Bionatura Nottolini ha in programma la conquista di un posto play-off per l'A2. Ed ecco anche Cristina Dovichi ritornare fra le grandi. Le sue torsioni a rete continuano a rimanere una prelibatezza tecnica per questo fantastico sport che sta riempiendo di spettatori anche le palestre di casa nostra.