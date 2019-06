Sport



Francesca Lippi e il sogno realizzato al 'Passatore'

sabato, 1 giugno 2019, 19:43

di Valter Nieri

Qual è il runner che non vorrebbe portare a termine la 100 km del Passatore? Sicuramente chi ama le Ultramaratone non può sottrarsi al fascino di questa cento chilometri, la Regina delle Ultramaratone.

Il percorso spettacolare inizia dal Duomo di S.Maria del Fiore nel cuore di Firenze per poi passare sugli Appennini, attraversando antichi borghi montani, tra l'incitamento dei suoi pochi residenti che aspettano ogni anno questa marcia come giorno di festa, sciogliendosi dal lungo gelo invernale per poi concludersi in Emilia Romagna nella città di Faenza.

Da sei anni chi calza costantemente le scarpe da runner è Francesca Lippi, tesserata con l'ASD Canapino di Marlia. Una donna di 44 anni tenace e perseverante che combatte interiormente e fisicamente contro ogni difficoltà per ciò in cui crede fermamente. Per dimostrarlo seleziona un progetto e lo porta avanti senza arrendersi mai, preparandosi con allenamenti mirati, potenziando i muscoli delle gambe per migliorare le sue performance.

"Iniziai a pensare al Passatore - dice l'atleta di Canapino - il 30 settembre dello scorso anno mentre, strano a dirsi, ma è così, stavo percorrendo la maratona Francigena Tuscany Marathon di Pietrasanta. A mano a mano che si avvicinava l'appuntamento intensificavo i miei allenamenti settimanali per trovare la condizione migliore. Poi, finalmente, è arrivato il 25 maggio e alle 15 mi sono presentata alla partenza assieme agli altri 3200 runner. Una esperienza vissuta in marcia giorno e notte, portata a termine la mattina di domenica alle 7,45 in 17 ore e 38 minuti, molto al di sotto delle 20 ore consentite.

Cosa le è piaciuto del percorso?

"Tutto - risponde - mi sono goduta ogni singolo chilometro e poi ho scoperto sugli Appennini dei borghi incantati e paesaggi mozzafiato".

Partita con il sole ed arrivata con un temporale.

"Salvo qualche goccia d'acqua sul Passo della Colla di Casaglia non era mai piovuto. Indossavo una canottiera formale, pantaloncini corti e calzettoni. Poi tutto ad un tratto negli ultimi cinque chilometri ha iniziato a piovere fortissimo. Mi sono cambiata mettendo una maglia termica, t-shirt e sopra un k-wai arrivando a Faenza bagnata come un pulcino, ma felice come un quokka".

Ma come ci si prepara per vincere la fatica?

"Avevo fatto esercizi fisici regolari per aumentare la resistenza dell'organismo, potenziando la muscolatura con i consigli tecnici dell'amico Claudio Viviani in palestra, qualche TPL sulle distanze più lunghe ed il test decisivo è stato all'Ultra Maratona da Vinci a Collodi dove poi ho proseguito fino alla mia abitazione di Marlia per un totale di 64 chilometri."

Al Passatore quante soste ha fatto?

"Poche e soltanto nei punti di ristoro, camminando tutta la notte senza mai dormire. In tutto sarò stata ferma un'ora e dieci minuti.

L'alimentazione?

"Avevo assunto carboidrati nei giorni precedenti la marcia, ai ristori ho mangiato soltanto banane bevendo molto, in particolare coca cola e tè caldo".

Il periodo più critico?

"Dopo circa 40 chilometri ho avuto problemi di stomaco senza però mai pensare di ritirarmi, ma soltanto di trovare il sistema per stare meglio".

In questa 47.a edizione del Passatore, i ritiri sono stati circa 400. I tempi massimi venivano calcolati ai passaggi dalla Vetta Le Croci, Borgo S.Lorenzo, Passo della Colla di Casaglia (il punto più alto con i suoi 913 metri), Marradi, Brisighella.

Francesca ha portato a termine questa impresa, la più importante nella sua passione podistica competitiva, non conta come sia arrivata, ma aver portato a termine la corsa più bella che aveva sempre sognato. Una passione condivisa con suo marito Marco Serra anche se lui si dedica maggiormente alle mezze maratone, preferendo ritmi più veloci.

"Assieme a me - prosegue la runner di Marlia - hanno portato a termine la gara per la nostra squadra Sauro Crescioli, Paolo Batoni e Franco Allori. Ringraziamo il grande lavoro di Massimiliano Ammazzini che ci ha supportato in tutto il percorso in bicicletta."

Raggiunto il traguardo è esplosa la sua gioia sostenuta dalla reazione degli amici. "Mi ha fatto piacere -conclude Francesca - trovare la segreteria del mio telefonino piena di SMS di congratulazioni. Anche il mio datore di lavoro Giampiero Bandettini, titolare del Ristorante Giorgina di S.Pietro a Vico, era soddisfatto. Per sostenermi mi aveva regalato la canottiera che ho indossato fino all'acquazzone. Ma ormai ero in dirittura di arrivo, non potevo certo tirarmi indietro. Ora mi preparo per la maratona di Firenze in programma a novembre, ma nessuna fra maratone e ultra maratone vale quanto il Passatore. Quando tagli il traguardo è la fine di enormi affaticamenti fisici e psicologici, è il punto finale di un sogno a lieto fine".