Gesam, presentato il nuovo coach Francesco Iurlaro

sabato, 8 giugno 2019, 16:50

Tanto entusiasmo, voglia di fare bene in una piazza importante della pallacanestro femminile italiana e creare un mix di esperienza e gioventù in grado di divertire il pubblico del Palatagliate: sono queste le prerogative esposte dal neo coach del Basket Le Mura Lucca Francesco Iurlaro, nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi nella sala “Nottolini” del Best Western Grand Hotel Guinigi. Alla prima uscita ufficiale del tecnico classe 1981, nello scorso torneo alla guida di Udine in A2 e in un recente passato selezionatore della nazionale italiana Under 18, ha assistito un pubblico numeroso e impaziente di conoscere i progetti per quella che sarà la decima stagione di fila nel massimo campionato italiano per Lucca, seconda soltanto alle pluricampionesse d’Italia della Famila Schio per quanto concerne la militanza in A1 tra le prossime 14 partecipanti.

Visibilmente emozionato, Iurlaro si è così presentato al mondo biancorosso: “Sono felice di fare parte di una società da sempre ammirata e che è riuscita, partendo dal basso, a raggiungere grandi traguardi.” – ha esordito il coach nato a Mesagne ma pesarese d’adozione- “Farò capire alle ragazze che ogni possesso va giocato con grossa intensità. Stiamo cercando di costruire una squadra con queste caratteristiche, con un roster che avrà delle straniere di grande energia. Un mix tra esperienza e gioventù: per questo stiamo cercando delle giovani italiane interessanti e di prospettiva. La cosa più bella nello sport, naturalmente, è vincere: assieme alla progettualità, cercheremo i successi che generano entusiasmo e riempiono il palazzetto.” Iurlaro ha poi illustrato le linee guida che dovrà adottare il suo quintetto base, annunciando l’acquisto di Valentina Bonasia, playmaker abruzzese proveniente da Broni. “Sono contento per la conferma del nostro nuovo capitano Ravelli”- ha chiosato Iurlaro- “un pilastro importante. Il playmaker titolare sarà Valentina Bonasia, punto di riferimento per le giovani. Chucky Jeffery sarà utile non solo in attacco ma anche in difesa, Zempare ha subito sposato il nostro progetto mentre Ivana Jakubcova sarà un’arma importante con il suo tiro da tre. Sarà un quintetto dinamico, con un’ala piccola che varia.”

Assieme al nuovo coach, sono intervenuti il presidente Rodolfo Cavallo, Ashley Ravelli e il riconfermato assistant coach Michele Staccini. “Essere in A1 per il decimo campionato di fila è una grossa vittoria per noi.” – ha esordito il numero uno del team biancorosso- “Società storiche sono scomparse, mentre noi ci siamo impegnati per lavorare con dignità facendo divertire il pubblico. La mutazione del nostro progetto ha fatto sì che la scelta ricadesse su Iurlaro, coach che lavoro bene con le giovani. Vogliamo consolidare Lucca come centro di riferimento della palla a spicchi toscana. Attenzione però: questa non è una sfida al ribasso, poiché credere sulle giovani e lavorare bene spesso paga. Facendo un paragone calcistico, chi avrebbe pensato che l’Ajax, la cui media d’età era di 22 anni, sarebbe arrivato in semifinale di Champions League?” Cavallo si è soffermato su Ashely Ravelli, nuovo capitano del sodalizio lucchese. “è stata una scelta che dà continuità al lavoro svolto lo scorso anno.” – ha concluso Rodolfo Cavallo.

La stessa Ravelli si è detta orgogliosa di ricoprire questo ruolo, occupato in passato da cestiste di alto livello. “Sono felicissima della decisione presa dalla società” – è l’incipit di Ashley Ravelli- “pensando che Lucca ha avuto grandi capitani in passato, come Gloria Favilla e Martina Crippa, mio idolo da piccola. Come ha sottolineato il coach, metteremo energia e passione: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e conoscere le mie nuove compagne.” Continuità che sarà garantita anche da Michele Staccini, artefice della brillante stagione dell’Under 16. “Ringrazio la società per avermi concesso nuovamente la fiducia.”- ha dichiarato Staccini- “A Lucca mi trovo benissimo: la città e l’ambiente sono stupendi. Con Iurlaro ho subito sviluppato una certa sinergia: la sua esperienza potrà arricchirci. Ci sono tutti i presupposti per disimpegnarsi bene: ci sarà molto da lavorare e avere un po’ di pazienza, specialmente quando si ha a che fare con un gruppo formato da diverse giovani.”



Foto di Alcide