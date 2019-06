Grandi successi e primo posto assoluto per il Gymnic Club Nuoto Lucca nello Swim Contest Libertas

Altri articoli in Sport

martedì, 4 giugno 2019, 11:24

Seratona di boxe allo Smoove di Viareggio, un bel pubblico caloroso ha apprezzato quella che ha rappresentato un pò una novità, almeno dalle nostre parti, cioè portare il ring direttamente fra i tavoli dove si consuma la cena gustando oltre al cibo del buon pugilato

martedì, 4 giugno 2019, 10:12

Il giovane promettente atleta, Andrea Brugioni, classe 2006, ha superato la prima selezione ed è stato nuovamente convocato per gli allenamenti del Centro Tecnico Federale della Toscana

martedì, 4 giugno 2019, 10:03

Le Fiamme Oro partecipando con 70 atleti hanno fatto da padroni al 2° Trofeo Nekoofar, sabato e domenica al PalaPellicone a Lido di Ostia, gara di karate nazionale riservata agli agonisti cinture marroni/nere, ma il CAM LUCCA di San Filippo ancora una volta ha dimostrato il suo valore aggiudicandosi il...

martedì, 4 giugno 2019, 09:21

Bella iniziativa della formazione Under 12 che ha deciso di rinunciare alla plastica durante i propri terzi tempi. I ragazzi concludono la stagione con un’amichevole contro il Versilia Rugby

lunedì, 3 giugno 2019, 12:03

Si corre domenica 23 giugno, con partenza ed arrivo nel tradizionale circuito di S.Salvatore di Montecarlo, la 60^ edizione della Coppa Remo Puntoni, riservata quest'anno alle categorie Esordienti di 1.o e 2.o anno e valevole come unica prova del campionato toscano F.C.I.

domenica, 2 giugno 2019, 21:27

Quella dell'alpinista è una vita fatta di coraggio, sacrificio, pazienza e soddisfazione. L'alpinista è un sognatore sempre pronto a mettersi in gioco per nuove imprese e obiettivi. Così l'alpinista lucchese Riccardo Bergamini è di nuovo in partenza per una nuova avventura