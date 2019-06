Sport



I bowlers dell'Astroline Lucca conquistano a Vada podi e titoli

venerdì, 14 giugno 2019, 16:32

Conferme e soddisfazioni per i bowlers dell'Astroline Bowling Team Lucca che, anche nella terza ed ultima fase del Regionale per la Toscana di singolo (la specialità più rappresentativa del bowling) che si è disputata domenica scorsa 9 giugno in provincia di Livorno, conquistano podi e titoli.

<<Sulle lane del bowling a Vada infatti, - afferma il presidente del sodalizio lucchese Roberto Franchini - è arrivata la conferma dell'ottimo lavoro che l'allenatore PierFrancesco Franchini sta facendo sui giovani. Le nostre ragazze terribili conquistano nelle proprie categorie il gradino più alto del podio. Nella F3 stravince Roberta D'Elia e chiude con il titolo regionale, come campionessa regionale in F4 è prima Veronica Baldi che per onor di cronaca avrebbe stracciato anche i maschietti, al secondo posto Chiara Nucci e al terzo Benedetta Crudo rientrante dopo quattro mesi di stop. In campo maschile, Gianpiero Coppola si aggiudica il terzo posto in questa tappa di Vada ed il secondo nella classifica generale di M1. Nella categoria M3 vittoria e titolo nella classifica generale di Sonny Benedetti che in questa terza fase labronica raggiunge il terzo gradino del podio nella M4, terzo posto per Lorenzo Seriani al debutto stagionale in questa categoria. Adesso attendiamo gli italiani, che spero diano a questi nostri bowlers le soddisfazioni che si meritano. Nel frattempo domenica prossima la squadra degli esordienti inizierà a San Romano (Pisa) la prova del doppio>>.

Inoltre il presidente dell’Astroline desidera approfittare di questa occasione per fare un grandissimo incitamento alla nostra Nazionale Azzurra che in questi giorni affronta gli Europei a Monaco Di Baviera.

ALLEGATO 1 FOTO: da sx Roberta D'Elia, Chiara Nucci e Veronica Baldi