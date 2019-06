Sport



I grandi movimenti del volley lucchese

mercoledì, 12 giugno 2019, 17:23

di Valter Nieri

Le spinte motivazionali sono molto importanti nel volley e negli stadi di sviluppo delle atlete. Ritrovarsi unite nella stessa squadra è anche una sicurezza per Fabiana Chericoni, Alice Coselli e Ilaria Miccoli, il trio cresciuto nelle giovanili della Nottolini da quando bambine si gettavano sulla palla rilanciata.

Insieme hanno sviluppato nel tempo la loro autonomia e la consapevolezza dei limiti personali. Dalla prossima stagione tornano a giocare nella stessa squadra, sul parquet del Palabagagli di Pontedera con l'Ambra Cavallini, appena retrocessa in serie C, ma rinforzata per risalire subito di categoria.

"La retrocessione - dice la ventunenne centrale Fabiana Chericoni - non è dovuta al potenziale della squadra, ma questa purtroppo non si è espressa sui livelli qualitativi dei singoli per mancanza di coesione. Iniziammo il campionato guidate da coach Luciano Mancini e nelle ultime partite gli subentrò Fabio Giannotti, riconfermato per la prossima stagione".

Il presidente Fabio Donati non nasconde gli obiettivi di promozione. L'Ambra Cavallini vuole tornare in B2 e si affida a questo trio lucchese per potenziare un organico legato socialmente al perseguimento dei risultati. Le tre pietre focaie che possono accendere il fuoco e lo sforzo combinato di ciascuna di loro può veramente innescare la scintilla.

"E' quello che ci auguriamo - sottolinea Fabiana Chericoni - siamo innanzitutto amiche nella vita privata ed a fine luglio andremo in vacanza assieme a S.Teodoro in Sardegna. Abbiamo vinto diversi campionati provinciali con la Nottolini. Ilaria Miccoli, nel ruolo di libero, in bianconero ha ottenuto addirittura due promozioni dalla B2 alla B1. Le premesse sono veramente ottime, la squadra è forte in tutti i reparti e vogliamo divertire il grande pubblico di Pontedera che ci segue con tanto affetto."

La squadra ha cambiato molto. Chi sono le nuove arrivate?

"Si sono unite al nostro gruppo Virginia Ghezzi, la palleggiatrice del Buggiano arrivata quest'anno alle semifinali play-off in serie C, poi Ilaria e Alice. La Coselli ha appena vinto con il Fucecchio il campionato di B2 nel girone F ottenendo la promozione diretta in B1. E' un opposto di 22 anni che ha un grande futuro e sono veramente felice che abbia scelto di ripartire dalla serie C con noi. Ma la forza della squadra viene anche dalle riconfermate: Giulia Caverni (banda-opposto), il nostro capitano Ambra Donati (banda) e Giulia Meucci (centrale). Siamo in dirittura di arrivo, la società metterà presto a posto gli ultimi tasselli".

Una sistemazione accolta con entusiasmo anche da Ilaria Miccoli che si separa dalla Nottolini dopo 16 anni di grandi soddisfazioni. In B1 è stata relegata nell'ultima stagione in panchina essendole stata preferita come libero Ilaria Battellino, ma questa nuova esperienza e la possibilità di tornare subito a vincere le hanno fatto ricaricare le pile e dato nuovo entusiasmo ad appena 22 anni, con una lunga carriera in prospettiva.

Si rafforza quindi il rapporto di stima fra Nottolini Capannori e Ambra Cavallini. Le tre atlete lucchesi sono date in prestito per una stagione ad una società che impegna da sempre risorse ed energie per la crescita ed il potenziamento delle sue squadre.