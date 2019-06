Jamali (Apuane) vince la “Stranotturna di Agliana”

Altri articoli in Sport

sabato, 8 giugno 2019, 19:59

Anche lei libero, anche lei è salita in serie A come Luna Carocci, ma a differenza di lei deve ora cominciare a conquistarsi il posto da titolare e vincere. Maila Venturi e Luna Carocci, due liberi usciti dal volley lucchese, le uniche che giocano in serie A

sabato, 8 giugno 2019, 16:50

Tanto entusiasmo, voglia di fare bene in una piazza importante della pallacanestro femminile italiana e creare un mix di esperienza e gioventù in grado di divertire il pubblico del Palatagliate: sono queste le prerogative esposte dal neo coach del Basket Le Mura Lucca Francesco Iurlaro

sabato, 8 giugno 2019, 14:24

Durante la presentazione di coach Francesco Iurlaro, l’uomo scelto per gettare le basi per un nuovo progetto tecnico, in casa Basket Le Mura Lucca è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Valentina Bonasia, playmaker che nelle ultime due stagioni ha giocato in A1 con la maglia della Pallacanestro Femminile Broni 93

sabato, 8 giugno 2019, 14:09

Con la società Lenza Sportiva Sant’Alessio di Monte S. Quiricio torna, a luglio, l’annuale appuntamento con la “Settimana della Pesca” di cui già da adesso sono aperte le iscrizioni

sabato, 8 giugno 2019, 09:24

Ha preso il via venerdi 7 giugno il XXI° Torneo Nazionale U13 Città di Lucca, Memorial Danilo Corsi, un grande sportivo a cui ogni anno viene dedicato questo torneo, fondatore del Centro sportivo San Donato nel lontano 1973, da allora ha concentrato la sua attività nella pallacanestro

venerdì, 7 giugno 2019, 21:03

Il management attendeva da tempo questo appuntamento con grande fermento e entusiasmo e finalmente il momento del Gran Premio Città di Lugano è arrivato. Fanini: "E' una corsa speciale, abbiamo il dovere di essere protagonisti"