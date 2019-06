Sport



Karate: Cam Lucca ancora in alto al Trofeo Nekoofar

martedì, 4 giugno 2019, 10:03

Le Fiamme Oro partecipando con 70 atleti hanno fatto da padroni al 2° Trofeo Nekoofar, sabato e domenica al PalaPellicone a Lido di Ostia, gara di karate nazionale riservata agli agonisti cinture marroni/nere, ma il CAM LUCCA di San Filippo ancora una volta ha dimostrato il suo valore aggiudicandosi il quarto posto di società dietro, Fiamme Oro Master Rapid e CSK.

La gara organizzata dall'ente Csen in collaborazione con la Fijlkam ha visto al via 800 atleti nelle due specialità kumite e kata. Il CAM LUCCA ha partecipato con 10 atleti soltanto nel kata con 4 prestigiosi podi.

Al primo posto nei master femminili Maria Borghini con 3 prove eccellenti non ha avuto rivali vincendo 5 a 0 il primo turno, 5 a 0 il secondo e 4 a 1 la finale, alla quarta vittoria consecutiva dell'anno ha dimostrato a tutti di non avere rivali in categoria.

Secondo posto per Luca Dalle Luche negli U14, ancora una volta il giovane è stato all'altezza della situazione , cinque difficili turni , in semifinale ha vinto per 4 a 1 sull'atleta delle Fiamme Ora Pappalardo, tra i migliori in campo internazionale, in finale ha ceduto il gradino più alto del podio al milanese Granelli, ottenendo comunque un risulta importante

Due podi per Agnese Fanti, negli U21 dopo tre ottimi turni cedeva in semifinale per 3 a 2 , giudizio alquanto discutibile, ma si rifaceva in finale per il terzo posto vincendo il bronzo. Nei seniores la diciottenne pisana, era la fotocopia della precedente gara, cedeva in semifinale ma otteneva anche qui il terzo posto con una finale vinta per 5 a 0.

Le emozioni non sono finite perché il team lucchese ha ottenuto il quinto posto nei senior con Gaia Morbini a pari merito con Rebecca Bozzi, il settimo posto negli U21 con Asia Gronchi. Passava il primo turno nei cadetti Aurora Salani fermandosi agli ottavi, mentre senza risultato di rilievo negli U14 femminili Miriam Mugnani, nei senior Jason Ravagli e Luca Andreani.

"Trasferta sempre difficile, il nostro karate nazionali è tra i migliori del mondo, ottenere dei podi è sempre di grande soddisfazione" le parole del tecnico Franco Bozzi.

Uscito in questi giorni il nuovo ranking mondiale assoluto, al 146° posto nel kata femminile si inserisce Agnese Fanti scalando altri 25 posti dopo la gara di Istanbul a fine maggio, mentre ottiene il 125° posto nel ranking olimpico.