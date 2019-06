Sport



Karate: tre podi per il Cam Lucca a Porcari

lunedì, 17 giugno 2019, 09:34

La gara di Porcari in scena domenica 16 giugno, organizzazione Asd Empi Karate Porcari con l'ente Csen Toscana ha visto sui tatami i preagonisti e la categoria agonisti esordienti e cadetti. Come di consueto dopo la prima parte della mattinata dalle ore 11 hanno gareggiato gli agonisti dai 12 anni ed il CAM LUCCA di San Filippo diretto in questo caso dalla dirigente Paola Fabi ha schierato tre atlete Aurora Salani cadetti marroni/nere, Miriam Mugnani cadette verdi/blu e Letizia Scatena esordienti verdi/blu.

La Salani è stata la prima a gareggiare, in una categoria fino a qualche mese fa fuori dalla sua porta, questa volta ha dimostrato la forte crescita; pur perdendo al primo turno di stretta misura per 3-2 ha sapute reagire a vincere la finale per il terzo posto per 5-0 conquistando un bronzo meritato. A seguire Letizia Scatena, esordiente di secondo anno, la lucchese ha vinto la sua prima gara in categoria con il punteggio di 3-2 la prima prova e la finale per 5-0 portando a termine una buona gara. Per finire Miriam Mugnani, una giovane da poco approdata al CAM LUCCA, 14 anni ad agosto, ancora una volta ha dimostrato di non avere rivali in categoria, due prove vinte per 5-0 ed un oro importante, che da morale visto che Miriam nell'ultimo periodo ha gareggiato anche a livello nazionale non ottenendo risultati di rilievo, comunque, vista la forte crescita tecnica i risultati non tarderanno ad arrivare.

Una buona gara per il CAM LUCCA in previsione dell'importante trasferta di Youth Cup (coppa del mondo giovanile) di Umag Croazia i primi di luglio, dove schiererà per gli U14 Luca Dalle Luche, cadetti Aurora Salani, juniores Rebecca Bozzi e per le U21 Agnese Fanti.