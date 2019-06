Sport



La Pro Cycling Team Fanini al Giro Rosa

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:18

Entusiasmo in casa "Pro Cycling Team Fanini" per l'invito da parte dell'organizzazione a partecipare al prossimo Giro d'Italia Rosa (5/14 luglio).

Per una squadra dinamica, combattiva, sana ma anche molto piccola se paragonata ai grandi team internazionali, si tratta di un grande attestato di stima e di una bella iniezione di fiducia per il futuro della società.

"Siamo molto contenti di poter prendere parte alla corsa a tappe più importante al mondo – ha sottolineato il general manager Manuel Fanini – per questo voglio ringraziare il patron della manifestazione Giuseppe Rivolta e tutta la sua organizzazione. Questo è un regalo per il nostro impegno nel mondo del ciclismo femminile che dura ormai da diversi anni".

Per preparare al meglio il Giro la squadra andrà in ritiro in lucchesia e in Versilia. "La nostra partecipazione – ha aggiunto Fanini – non deve essere un punto d'arrivo, ma uno di partenza. Vogliamo sfruttare questa occasione per fare bella figura. Le atlete, tutte molto giovani, devono seguirci e capire che questo potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per la loro carriera".

A proposito del team è probabile che proprio in vista della Corsa Rosa l'organico venga rinforzato con l'arrivo di un paio di ragazze esperte, in grado di indicare alle più giovani come mettersi in evidenza in un "parterre de roi" così importante. Per questo sono da subito iniziati interessanti colloqui.

Intanto domenica prossima (9 giugno) la squadra sarà impegnata ad Arezzo in una corsa "open".

La Pro Cycling, che ha sede a Segromigno Piano (Lucca) ha come sponsor principale la Conceria Zabri (marchio leader del settore, da anni al fianco della società), come partner la Tre G Filati, usa le bici Guerciotti e veste Sl2 Maglificio.