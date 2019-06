La Samurai Karate Lucca sul podio del campionato italIano con la Gregori

Altri articoli in Sport

giovedì, 6 giugno 2019, 19:23

La globetrotter del volley Luna Carocci per pochi mesi l'anno torna ad essere lucchese. A 15 anni se ne andò da casa per fare la pallavolista professionista, dopo una trafila giovanile trascorsa con la Pantera calpestando per anni il sintetico consumato del Palamartini di S.Marco

giovedì, 6 giugno 2019, 18:00

Festa grande nel nuovo parco urbano di via Matteotti, a Sant'Anna, che dopo l'apertura di metà aprile, verrà ora nuovamente e ufficialmente inaugurato con una giornata di sport e divertimento per tutte le età. L'appuntamento è per sabato 8 giugno, dalle 16 in poi

giovedì, 6 giugno 2019, 12:53

Dopo due anni di medaglie e successi a livello internazionale il campione paralimpico lucchese "fermato" da un nuovo regolamento

giovedì, 6 giugno 2019, 00:04

Amato, temuto e rispettato. Il tempio laico della velocità e della tradizione: Monza è l’appuntamento più atteso dell’anno per i gentleman-driver che partecipano alla Coppa Italia Turismo, serie di gare, in ambito ACI-Sport, organizzate dal Gruppo Peroni

mercoledì, 5 giugno 2019, 18:59

Nella Bionatura Nottolini regna la serenità con il traguardo del sesto posto acciuffato in extremis all'ultima giornata nella palestra di Camigliano dopo il largo successo contro Angelini Cesena. Intanto per aumentare la qualità dell'organico sono giorni frenetici per il team manager Valentina Maltagliati

mercoledì, 5 giugno 2019, 14:52

Trofeo Rally di Zona per il Rally Storico, Campionato Italiano per la versione "Regolarità a media": grandi contenuti in scena nei giorni 12-13 luglio sulle strade della Piana lucchese. Iscrizioni aperte dal 12 giugno