Le griglie sono accese: arriva Grill is on Fire 2019

giovedì, 20 giugno 2019, 20:36

Per una sera i palloni da rugby lasceranno spazio alle griglie e al divertimento. Sabato (22 giugno) è infatti in programma il Grill is on Fire 2019, una festa organizzata dall'Asd Rugby Lucca, con il supporto di Aics Lucca, per concludere la stagione e passare una serata in compagnia prima della pausa estiva. Il tutto all'insegna dell'assoluta qualità, con carni di prima scelta, birre artigianali, dolci, cocktail bar e molto molto altro. L'appuntamento è per sabato 22 giugno a partire dalle 19,30 al campo sportivo Bernardo Romei (impianti sportivi Acquedotto, via della Macchia - Monte San Quirico).

Come si conviene a dei buoni rugbisti, protagonista assoluta della serata sarà la griglia! Specialisti del settore "sforneranno" a flusso continuo degli assoluti manicaretti tra salsiccia, rosticciana, porchetta, bistecca (solo su prenotazione) e grigliata mista, accompagnati da verdure grigliate o patatine fritte. La carne sarà fornita dalla Norcineria del Cantone, un'assoluta garanzia di qualità.

Ma che grigliata sarebbe senza la birra? Al Grill is on fire ci sarà la migliore birra artigianale in circolazione grazie alla collaborazione con il De Cervesia Taproom, il birraio di via Michele Rosi. Per tutti gli amanti del genere, ci saranno a disposizione 4 assolute prelibatezze: La Mancina, la Spaceman, la Seta e La Bassa. Chi non ama la bionda schiumosa però non deve preoccuparsi: ci sarà infatti anche un bar fornito di tutto punto per chi vuole sorseggiare un bicchiere di vino o un cocktail.

Come concludere al meglio un'ottima cena se non con un dolcino? Al Grill is on Fire 2019 ce ne saranno per tutti i gusti grazie al bar pasticceria La Stella e alla Cremeria Opera che porteranno all’evento i loro manicaretti.

Dopo la cena, a partire dalle 22,30 circa, spazio al divertimento con spettacoli e dj set fino a tarda notte per una serata da non perdere!

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a asdrugbylucca@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 393 0231594 o 380 8679199. Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram Grill is on fire.